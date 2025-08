Jesz mało i tyjesz? Ekspert zdradza, dlaczego. Sprawdź, czy nie popełniasz tego błędu

Dużo osób, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, zmaga się z nadmierną masą ciała. Trzeba jednak pamiętać, by odchudzać się w sposób racjonalny. Utrata kilogramów nie powinna polegać na restrykcyjnych dietach, lecz na wprowadzeniu na stałe zdrowych nawyków żywieniowych.

Popularny błąd podczas odchudzania

Dietetyk Bartek Szemraj wyjaśnił, jak to się dzieje, że spożywanie mniejszej ilości kalorii niż dotychczas może sprawić, że przytyjemy.

Mnóstwo osób, szczególnie kobiet, wychodzi z założenia, że żeby schudnąć, trzeba zacząć stosować wręcz głodówkowe diety albo jeść bardzo mało i cały czas odczuwać głód. A to błąd – powiedział dietetyk.

Wyjaśnił, że ludzkie ciało zużywa energię na wiele różnych sposobów i czynności. Potrzebuje ono między innymi energii, którą dostarczamy poprzez kalorie, do ogrzania organizmu, a także do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego czy trawiennego.

Czyli im mniej kalorii spożywasz, tym gorzej będą działały te układy. A im więcej jesz, tym lepiej będą mogły funkcjonować – powiedział ekspert.

Jak zauważył dietetyk, przy mniejszej ilości kalorii organizm nadal będzie musiał spełniać wszystkie swoje funkcje, jednak będzie się to odbywało kosztem twojej energii. Prawdopodobnie taka osoba będzie poddenerwowana, ospała, a także będzie częściej chorować, ponieważ układ odpornościowy będzie działał nieco gorzej.

Więc jeżeli chcesz schudnąć, oczywiście musisz jeść troszkę mniej, niż twój organizm potrzebuje, ale nastaw się bardziej na proces niż na sprint – podsumował ekspert.

Najważniejsze zasady odchudzania

Podczas odchudzania bardzo ważne jest utrzymanie ujemnego bilansu kalorycznego, czyli spożywanie mniejszej ilości kalorii, niż nasz organizm potrzebuje. Powinien on wynosić około 20–25 procent w stosunku do naturalnego bilansu kalorycznego. Właśnie wtedy uzyskamy najefektywniejszą redukcję tkanki tłuszczowej. Jeżeli deficyt będzie zbyt duży (przewyższający 50 procent bilansu kalorycznego), może dojść do gwałtownych spadków masy ciała w wyniku utraty zarówno tkanki tłuszczowej, jak i zgromadzonej w niej wody.

Ważne jest, by spożywać zbilansowane posiłki, bogate w warzywa, białko oraz zdrowe tłuszcze. Niezwykle istotna jest również aktywność fizyczna. Należy unikać wysoko przetworzonej żywności, a także nadmiaru cukru. Sprawdź też, jak schudnąć bez głodu i siłowni.

Czytaj też:

Jesz to codziennie? Dietetyk ostrzega: ta żywność najbardziej postarza skórę. Sprawdź!Czytaj też:

Masz ten problem z jelitami? Ekspertka: orzechy mogą sprawić, że trafisz na SOR