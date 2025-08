Zrobiłam nieziemsko smaczne brownie z 4 składników. Wypróbuj ten prosty i szybki przepis

Brownie jest wypiekiem, który skradł serca bardzo wielu osób. Nic dziwnego, ja też jestem wielką miłośniczką tej słodkości. Do tej pory to ciasto kojarzyło mi się jednak z dość trudnym do przygotowania smakołykiem. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w pieczeniu, więc nigdy wcześniej nie robiłam go samodzielnie. Do momentu, aż przyjaciółka poleciła mi bardzo prosty przepis.

Jak zrobić proste brownie? Przepis

Okazuje się, że brownie można zrobić z zaledwie czterech składników. Potrzebujesz jedynie jabłek, kakao, jajek i proszku do pieczenia. Wszystkie te produkty pewnie większość z was ma w swojej kuchni, co już na samym początku będzie dużym ułatwieniem.

Przepis: Brownie z czterech składników To ciasto smakuje naprawdę doskonale, a zrobisz je błyskawicznie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 62 w każdej porcji Składniki 2 jabłka średniej wielkości

60 g kakao

2 jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Miksowanie składnikówObierz jabłka i pokrój je na mniejsze części. Dodaj jaka. Zmiksuj całość. Następnie dosyp proszek do pieczenia i dodaj kakao. Ponownie zmiksuj. Pieczenie brownieMasę przełóż do formy lub naczynia żaroodpornego. Piecz przez około 15 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza.

Najlepiej użyć dojrzałych jabłek, ponieważ będą słodsze i bardziej miękkie. Nadadzą one ciastu naturalnej słodyczy i odpowiedniej konsystencji. Wybierz prawdziwe, gorzkie kakao – zrównoważy słodycz jabłek. Unikaj jednak napojów kakaowych, które zawierają duże ilości cukru, są niezdrowe, a ciasto z ich użyciem wyjdzie znacznie mniej smaczne. Zanim dodasz suche składniki, dokładnie wymieszaj jajka z musem jabłkowym. W ten sposób uzyskasz gładką i jednolitą masę, a konsystencja ciasta będzie lepsza. Pamiętaj, że czas pieczenia może się różnić w zależności od piekarnika, więc sprawdzaj ciasto patyczkiem. Powinno być lekko wilgotne, ale nie surowe.

Z czego jeszcze można zrobić brownie?

Brownie można przygotować na wiele różnych sposobów, więc warto eksperymentować. W ten sposób odnajdziesz smak, który odpowiada ci najbardziej. Wykorzystaj czas, kiedy trwa jeszcze sezon na maliny i przygotuj pyszne brownie z tymi owocami. Zobaczysz, że każdy będzie chwalić taki deser. Ciekawym pomysłem jest także zrobienie tego ciasta z chili – to idealna propozycja dla fanów ostrych przypraw. Cudownie smakuje też brownie z karmelem i solonymi orzeszkami. Ten wypiek możesz przyrządzić również z dodatkiem awokado, a wtedy będzie jeszcze zdrowiej. Możesz nawet zrobić brownie z fasoli.

