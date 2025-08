Lepsze niż placki ziemniaczane? Każdy tak mówi! Spróbuj, a nie wrócisz do starego przepisu

Placki ziemniaczane to jedna z najbardziej lubianych potraw w naszym kraju. Są tanie, sycące, a do tego bardzo proste w przygotowaniu. Można podawać je na wiele sposobów, więc nie znudzą się prędko. I choć to danie jest naprawdę bardzo smaczne, to ja ostatnio odkryłam coś jeszcze lepszego. Chodzi o racuchy ziemniaczane, które są dla mnie prawdziwym hitem.

Jak zrobić racuchy ziemniaczane? Prosty przepis

Ten przepis z pewnością spodoba się fanom placków ziemniaczanych. Takie racuchy są chrupiące, a przy tym obłędnie puszyste. Pulchności tej potrawie nadają drożdże, których nie używa się w klasycznym przepisie na placki ziemniaczane. Tę potrawę najlepiej jeść od razu po usmażeniu – wtedy będzie najsmaczniejsza.

Przepis: Racuchy ziemniaczane Takie ziemniaczane racuchy smakują jeszcze lepiej niż klasyczne placki. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 388 w każdej porcji Składniki 3 ząbki czosnku, przeciśnięte przez prasę

2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżka mąki pszennej

1 jajko

20 g świeżych drożdży (ok. połowa kostki)

sól i pieprz do smaku

duża ilość oleju do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówObierz ziemniaki, pokrój na małe kawałki i zmiksuj na gładką masę. Przełóż na sitko i odsącz nadmiar wody. Mieszanie składnikówDo zimnych ziemniaków dodaj przeciśnięty czosnek, posiekaną cebulę, mąkę, sól, pieprz i jajko. Wkrusz drożdże. Wszystko dokładnie wymieszaj. Odstaw ciasto na około 30 minut w ciepłe miejsce, by drożdże zaczęły działać. W tym czasie masa lekko urośnie. Smażenie racuchówNa głębokiej patelni rozgrzej sporą ilość oleju do smażenia. Formuj placki rękoma posmarowanymi olejem. Po usmażeniu przełóż na papierowy ręcznik, by odsączyć nadmiar tłuszczu.

Pamiętaj, że ciasto ma pozostać lekko kleiste, dlatego nie dodawaj zbyt dużo mąki (jedynie tyle, ile jest podane w przepisie). W przeciwnym razie racuchy nie wyjdą puchate po usmażeniu. Ważne jest również, żeby odcisnąć wodę ze startych ziemniaków. Możesz też znacznie ułatwić sobie pracę – nie ścieraj ziemniaków na tarce, tylko zmiksuj je w mikserze. W ten sposób przygotujesz obiad znacznie szybciej. Wcześniej musisz jednak pokroić je na małe kawałeczki.

Jak podać racuchy ziemniaczane?

Takie racuchy ziemniaczane możesz podać z kwaśną śmietaną – to jedna z najbardziej lubianych opcji. Doskonale smakują też z domowym sosem czosnkowym. Wystarczy, że zmieszasz przeciśnięty przez praskę czosnek z jogurtem naturalnym i majonezem, a całość doprawisz pieprzem i solą. Możesz dorzucić też koperek.

Zamiast sosu czosnkowego dobrym pomysłem jest zmieszanie jogurtu z ulubionymi przyprawami. Ciekawie smakują też podane z łososiem i serkiem śmietankowym. Racuchy ziemniaczane doskonale sprawdzą się jako dodatek do dań mięsnych czy gulaszy. Niektórzy jedzą je także na słodko – z cukrem. To również jest ciekawa propozycja podania tego dania. Dobrze smakują też z musem jabłkowym. Jeśli zdecydujesz się właśnie na taki wariant, to nie dodawaj wcześniej czosnku do racuchów ziemniaczanych.

