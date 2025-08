Piję to codziennie i chudnę, a koleżanki zazdroszczą. Sprawdź mój prosty przepis

W trakcie odchudzania sięgamy po napoje wspomagające ten proces. Podstawą jest woda, która nawadnia cały organizm, jednak nie trzeba poprzestawać tylko na niej. Dobrze jest też pić koktajle warzywno-owocowe, które przy okazji dostarczają wielu witamin i minerałów. Zielona herbata zawiera katechiny, które wspiera metabolizm i proces spalania tłuszczu. Można postawić też na napoje ziołowe, takie jak mięta czy pokrzywa – wspomagają trawienie i usuwają nadmiar wody z organizmu.

Jak zrobić napój odchudzający? Przepis

Warto także wypróbować wodę owsianą z siemieniem lnianym, która pomaga w odchudzaniu. Choć płatki owsiane najczęściej wykorzystuje się do przygotowania owsianki, to można zrobić z nich też specjalny napój. Wystarczy zmieszać płatki owsiane z wodą. Jeśli jednak chcesz stworzyć jeszcze skuteczniejszy napój odchudzający, dodaj jeszcze jeden składnik. Chodzi o siemię lniane. Najpierw trzeba dobrze namoczyć ziarenka, by zwiększyły swoją objętość.

Przepis: Woda owsiano-lniana Napój syci i dodaje energii Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 120 w każdej porcji Składniki 1,5 szklanki namoczonych płatków owsianych

45 g namoczonego siemienia lnianego

2 szklanki wody Sposób przygotowania Szykowanie napojuSiemię i płatki wrzuć do kielicha blendera. Dolej do nich wodę, a następnie zmiksuj w blenderze, a powstałą miksturę odcedź przez sitko lub gazę. Podawanie napojuGotowy napój przelej do szklanek. Możesz dodać do niego szczyptę cynamonu lub inne lubiane dodatki.

Smak takiej wody owsianej z siemieniem lnianym nie każdemu odpowiada. W takiej sytuacji dodaj miód lub odrobinę soku z cytryny albo limonki. Najlepszym momentem na wypicie napoju jest czas przed posiłkiem. Wystarczy pić pół szklanki dziennie, by po niedługim czasie zacząć zauważać efekty. Taka woda nie powinna być jednak traktowana jako zamiennik śniadania czy kolacji – jest ona jedynie uzupełnieniem diety.

Jakie właściwości ma woda owsiana z siemieniem lnianym?

Woda owsiana z siemieniem lnianym nie tylko pomaga w odchudzaniu, ale też jest skarbnicą mikro- i makroelementów. Zawiera między innymi nienasycone kwasy tłuszczowe, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Mają działanie przeciwzapalne, ale też poprawiają odporność. Zarówno płatki owsiane, jak i siemię lniane to doskonałe źródła błonnika pokarmowego, który wspomaga funkcjonowanie układu trawiennego. Lignany zawarte w siemieniu lnianym mają właściwości antyoksydacyjne, a do tego mogą wspomagać gospodarkę hormonalną, szczególnie u kobiet. Spowalniają także procesy starzenia się organizmu, a do tego zmniejszają ryzyko takich chorób jak między innymi cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, choroby neurodegeneracyjne czy miażdżyca.

Dzięki zawartości magnezu, cynku, żelaza i witamin z grupy B taki napój wspiera funkcje układu nerwowego. Dobrze wpływa również na kondycję skóry, włosów i paznokci. Picia takiej wody powinny unikać osoby z niedrożnością jelit lub osoby z ostrymi stanami zapalnymi jelit oraz z chorobami przewodu pokarmowego, którym błonnik szkodzi – np. w zaostrzeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.

Czytaj też:

Jesz mało i tyjesz? Ekspert zdradza, dlaczego. Sprawdź, czy nie popełniasz tego błęduCzytaj też:

Dieta pudełkowa pomaga schudnąć? Wyniki badań mówią jasno. Przekonaj się, czy warto