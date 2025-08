Masło za darmo bez kart i limitów? Tylko teraz w Dino – ludzie wykupują całe półki

Darmowe masło w Dino? Wbrew pozorom taka okazja nie zdarza się zbyt często, ale gdy już się pojawia, warto skorzystać. Znana sieć – w przeciwieństwie do swojej „konkurencji”, na przykład Lidla czy Biedronki – nie narzuca klientom żadnych zakupowych ograniczeń. Możesz kupić tyle kostek masła, ile chcesz, nie tracąc przy tym sposobności do odciążenia domowego budżetu. Poza tym nie trzeba posiadać żadnych dedykowanych kart ani aplikacji na telefon, by dokonać tańszych zakupów. To duże ułatwienie zwłaszcza dla osób w dojrzałym wieku, które nie zawsze są zbyt dobrze zaznajomione z nowymi technologiami.

Jakie masło Dino rozdaje za darmo?

Promocja dotyczy konkretnego produktu – masła ekstra marki Krasula. Zasady akcji są banalnie proste. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki tego tłuszczu, czwartą dostaniesz gratis. Za 800 gramów smarowidła zapłacisz niespełna 21 złotych (co daje 5,24 zł za sztukę). Obniżka jest całkiem spora, co cena regularna wynosi 6 złotych i 99 groszy. Tyle w „normalnych” warunkach kosztuje jedna kostka wskazanego masła. Co ważne, masz sporo czasu na zakupy. Oferta obowiązuje przez tydzień. Zaczyna się w środę, a kończy we wtorek. Trwa od 6 do 12 sierpnia 2025 roku. Warto też jeszcze raz przypomnieć, że promocja nie ma narzuconych limitów. Bierz więc tyle masła, ile w danym momencie potrzebujesz. Nie musisz ograniczać się do czterech sztuk produktu.

Co zrobić z „zapasem” masła?

Pamiętaj, że nie musisz zużywać od razu całego zakupionego tłuszczu. Nabyte produkty możesz spokojnie przechować „na czarną godzinę”. Wystarczy, że zamrozisz masło. Wcześniej podziel je jednak na mniejsze porcje. Dzięki temu później będzie ci łatwiej je rozmrozić, a cały proces zajmie zdecydowanie mniej czasu. Pamiętaj, że smarowidło nie może leżeć w zamrażarce „w nieskończoność”. Najlepiej wykorzystać je w ciągu trzech lub czterech miesięcy od momentu zamrożenia. Nie zapominaj też o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – raz rozmrożonego produktu nie wolno ponownie zamrażać. Takie działanie może skończyć się groźnym w skutkach zatruciem.

