Słodkie jak cukierki, a dużo zdrowsze. Seniorzy i dzieci powinni sięgać po nie częściej

Większość z nas lubi słodycze. To zupełnie naturalne. Są pyszne, jednak ich jedzenie w nadmiarze wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Ważne jest więc ograniczenie ich spożywania. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku dzieci, które są największymi miłośnikami tych przysmaków. Świetnym zamiennikiem na przykład cukierków są rodzynki.

Czym zastąpić słodycze?

Rodzynki idealnie zastępują cukierki (ale też inne słodkości), ponieważ są równie smaczne. Dobrym pomysłem jest więc podawanie ich najmłodszym zamiast klasycznych słodyczy, których jedzenie prowadzi między innymi do próchnicy. Będą one też odpowiednim zamiennikiem cukierków dla seniorów. Ich zaletą w tym przypadku jest miękka konsystencja, która ułatwia gryzienie. Fakt, że są łatwe do zjedzenia, jest ważny też w odniesieniu do dzieci. Rodzynki pozbawione są sztucznych barwników i dodatków typowych dla słodyczy, co pozytywnie wpływa na zdrowie.

Są więc naturalną alternatywą dla klasycznych słodkości. Te suszone winogrona zachowują wiele składników odżywczych obecnych w świeżych owocach. Rodzynki są także dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który wspiera trawienie, reguluje pracę jelit. Dostarczają także cennych składników mineralnych, takich jak między innymi potas, który wspomaga pracę serca. To także źródło magnezu oraz żelaza. Są bogate również w polifenole o działaniu przeciwutleniającym, które wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Te suszone winogrona zawierają też pokaźne ilości boru, który jest bardzo istotny dla prawidłowego wzrostu oraz utrzymania zdrowia kości. To też cenne źródło wapnia, odpowiedzialnego za zdrowie kości i zębów.

Jak wykorzystać rodzynki w kuchni?

Rodzynki idealnie sprawdzą się jako samodzielna przekąska, ale będą też świetnym dodatkiem do różnych potraw. Możesz dorzucić je do ciast i deserów, takich jak na przykład lody. Doskonale pasują też do dań wytrawnych, zwłaszcza mięsnych. Warto dosypać je również do płatków owsianych czy jogurtu, dzięki czemu nadadzą im naturalnej słodyczy. To także świetny dodatek do sera (jako przekąski) czy sałatki.

Kto nie powinien jeść suszonych winogron?

Choć rodzynki są produktem o dużej zawartości odżywczej, to nie należy spożywać ich w nadmiarze. Wynika to ze sporej zawartości cukrów prostych. Jeśli będziemy zbyt często i w dużych ilościach jeść tę kaloryczną przekąskę, może to prowadzić do przybierania na wadze. Ich spożywania powinny wystrzegać się także osoby z zespołem jelita drażliwego, alergią pokarmową na winogrona oraz nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

