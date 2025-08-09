Koktajl na odchudzanie z kiwi? To działa, piję go niemal codziennie. Wypróbuj przepis

W trakcie odchudzania warto sięgać po koktajle owocowo-warzywne. Są niskokaloryczne, a do tego bogate w witaminy, minerały i błonnik pokarmowy. Pomagają także utrzymać uczucie sytości, co zmniejsza ochotę na podjadanie wysokokalorycznych i niezdrowych przekąsek. Dodatkowo, dzięki dużej zawartości wody, wspomagają nawodnienie, co również jest ważne podczas walki z dodatkowymi kilogramami.

Jak zrobić koktajl odchudzający z kiwi i selerem? Przepis

Kiwi nie jest owocem, który kupujemy zbyt często, jednak warto to zmienić. Jest niskokaloryczne, a przy tym cechuje się dużą zawartością błonnika pokarmowego, który nie tylko poprawia pracę jelit, ale też sprawia, że dłużej nie czujemy się głodni. Dodatkowo jest źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność i działa antyoksydacyjnie. Świetnym składnikiem koktajlu na odchudzanie jest również seler, który pomaga oczyścić organizm z toksyn. Ma także właściwości przeciwzapalne. Taki napój z powodzeniem może zastąpić posiłek.

Przepis: Koktajl odchudzający Ten koktajl nie tylko pomaga w walce z kilogramami, ale też wspaniale smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 95 Składniki 1 małe jabłko

2 łodygi selera naciowego

połówka kiwi

40 g świeżego szpinaku

sok z połowy cytryny

kawałek świeżego korzenia imbiru

1 łyżeczka ziaren siemienia lnianego

1 szklanka wody Sposób przygotowania Przygotowanie siemienia lnianegoZalej siemię lniane ciepłą wodą i pozostaw na kilka minut, żeby ziarenka napęczniały. Blendowanie składnikiObierz jabłko, kiwi, seler, imbir. Pokrój na mniejsze kawałki i zblenduj. Dodaj siemię lniane i wodę. Zblenduj ponownie.

O czym pamiętać, robiąc koktajl odchudzający?

Przygotowując koktajl odchudzający, ważne jest, by kierować się kilkoma zasadami. Przede wszystkim wybieraj niskokaloryczne składniki bogate w błonnik. Poza kiwi i selerem świetnie sprawdzą się też na przykład:



arbuz,

truskawki,

maliny,

jagody,

grejpfrut,

melon,

ogórek,

szpinak,

papryka.

Do takiego napoju dobrze jest też dodać nasiona chia, siemię lniane czy otręby. Pomogą w regulacji trawienia, ale sprawią też, że dłużej będziesz czuć się najedzony. Do koktajlu wlej wodę, napój roślinny – na przykład migdałowy, kokosowy – lub mleko 0% tłuszczu. Dobrze jest dodać też białko, na przykład w postaci jogurtu naturalnego czy orzechów. Unikaj dosypywania cukru. Warto dorzucić też imbir, cynamon czy kurkumę, które przyspieszą metabolizm. Wypróbuj też koktajl na płaski brzuch, który poleca dietetyczka.

Czytaj też:

Dieta pudełkowa pomaga schudnąć? Wyniki badań mówią jasno. Przekonaj się, czy wartoCzytaj też:

McDonald’s na diecie? Dietetyk ujawnia, co możesz zjeść bez stresu, a czego absolutnie nie ruszać