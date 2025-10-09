Zrób to, zamiast sięgać po wędlinę do kanapek. Dietetyczka poleca kremową pastę gotową w 5 minut

Masz ochotę na pożywną przekąskę, a twoja lodówka świeci pustkami? Dietetyczka Irena Owsiak znalazła świetne rozwiązanie dla tego problemu. W jednym z materiałów udostępnionych w sieci pokazała jak zrobić „coś z niczego”. Wystarczy parę prostych składników, które większość osób ma w kuchni i pięć minut wolnego czasu. Tylko tyle. Nie potrzebujesz nawet blendera. Do przygotowania tej pasty możesz spokojnie wykorzystać zwykły widelec. A efekt? Przejdzie twoje najśmielsze oczekiwania. W kilka chwil stworzysz pyszne, sycące smarowidło pełne cennych wartości odżywczych. Takiego przysmaku nie znajdziesz w żadnym sklepie.

Jakie smarowidło do pieczywa poleca dietetyczka?

Sekretem tej pasty jest połączenie delikatnej ciecierzycy z wyrazistymi suszonymi pomidorami. Z kolei majonez sprawia, że smarowidło zyskuje kremową konsystencję. Jeśli nie masz w domu tego sosu, nic straconego. Możesz – jak wskazuje dietetyczka Irena Owsiak – zamienić go na olej z suszonych pomidorów. Wystarczy łyżeczka. Gotowy dodatek przechowuj w lodówce, nie dłużej niż 2-3 dni. Najlepiej nie rób go „na zapas”. Szykuj tyle porcji, ile jesteś w stanie zjeść. Ale ostrzegam: ta pasta uzależnia.

Smarowidło świetnie pasuje nie tylko do pieczywa. Możesz je podać również na inne sposoby. Dobrze sprawdzi się jako „nadzienie” do wrapów albo „dip” do warzyw, a nawet chipsów. To zdrowsza alternatywa dla pasztetu, a także różnego rodzaju wędlin czy sklepowych hummusów.

Przepis: Pasta z ciecierzycy i pomidorów Syci i świetnie smakuje Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 268 w każdej porcji Składniki 120 g ciecierzycy konserwowej

20 g majonezu wegańskiego

30 g suszonych pomidorów w oleju

szczypta czosnku granulowanego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCiecierzycę odcedź z zalewy i przepłucz. Przełóż ją do miseczki, a następnie rozgnieć widelcem. Nie musisz tego robić zbyt dokładnie. Odsącz suszone pomidory z zalewy i drobno posiekaj. Łączenie składnikówPołącz wszystkie składniki i dokładnie wymieszaj. Podawanie pastyPastę możesz podać na przykład na pieczywie z ulubioną zieleniną i sezonowymi warzywami.

Rada: Jeśli chcesz, możesz składniki zmiksować.

Dlaczego warto jeść pastę z ciecierzycy i pomidorów?

Smarowidło polecane przez dietetyczkę dostarcza błonnika i białka. Zaspokaja uczucie głodu na długo i nie powoduje nagłych wahań poziomu glukozy we krwi. Jednocześnie usprawnia przemianę materii. Ułatwia spalanie kalorii oraz zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Warto zauważyć, że smarowidło zawiera również spore ilości żelaza i likopenu. Te dwa związki odgrywają niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Pierwszy odpowiada między innymi za transportowanie tlenu do tkanek, a drugi – wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizuje wolne rodniki, redukuje stan zapalny i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego oraz schorzeń o podłożu nowotworowym.

Czytaj też:

Markowe produkty za pół ceny w Biedronce. Klienci przecierają oczy ze zdumieniaCzytaj też:

Pijesz kawę codziennie? Lekarz mówi wprost, która naprawdę może wydłużyć życie