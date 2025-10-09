Zrób to, zamiast sięgać po wędlinę do kanapek. Dietetyczka poleca kremową pastę gotową w 5 minut

Masz ochotę na pożywną przekąskę, a twoja lodówka świeci pustkami? Dietetyczka Irena Owsiak znalazła świetne rozwiązanie dla tego problemu. W jednym z materiałów udostępnionych w sieci pokazała jak zrobić „coś z niczego”. Wystarczy parę prostych składników, które większość osób ma w kuchni i pięć minut wolnego czasu. Tylko tyle. Nie potrzebujesz nawet blendera. Do przygotowania tej pasty możesz spokojnie wykorzystać zwykły widelec. A efekt? Przejdzie twoje najśmielsze oczekiwania. W kilka chwil stworzysz pyszne, sycące smarowidło pełne cennych wartości odżywczych. Takiego przysmaku nie znajdziesz w żadnym sklepie.
Jakie smarowidło do pieczywa poleca dietetyczka?
Sekretem tej pasty jest połączenie delikatnej ciecierzycy z wyrazistymi suszonymi pomidorami. Z kolei majonez sprawia, że smarowidło zyskuje kremową konsystencję. Jeśli nie masz w domu tego sosu, nic straconego. Możesz – jak wskazuje dietetyczka Irena Owsiak – zamienić go na olej z suszonych pomidorów. Wystarczy łyżeczka. Gotowy dodatek przechowuj w lodówce, nie dłużej niż 2-3 dni. Najlepiej nie rób go „na zapas”. Szykuj tyle porcji, ile jesteś w stanie zjeść. Ale ostrzegam: ta pasta uzależnia.
Smarowidło świetnie pasuje nie tylko do pieczywa. Możesz je podać również na inne sposoby. Dobrze sprawdzi się jako „nadzienie” do wrapów albo „dip” do warzyw, a nawet chipsów. To zdrowsza alternatywa dla pasztetu, a także różnego rodzaju wędlin czy sklepowych hummusów.
Przepis: Pasta z ciecierzycy i pomidorów
Syci i świetnie smakuje
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 5 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 268 w każdej porcji
Składniki
- 120 g ciecierzycy konserwowej
- 20 g majonezu wegańskiego
- 30 g suszonych pomidorów w oleju
- szczypta czosnku granulowanego
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówCiecierzycę odcedź z zalewy i przepłucz. Przełóż ją do miseczki, a następnie rozgnieć widelcem. Nie musisz tego robić zbyt dokładnie. Odsącz suszone pomidory z zalewy i drobno posiekaj.
- Łączenie składnikówPołącz wszystkie składniki i dokładnie wymieszaj.
- Podawanie pastyPastę możesz podać na przykład na pieczywie z ulubioną zieleniną i sezonowymi warzywami.
Rada: Jeśli chcesz, możesz składniki zmiksować.
Dlaczego warto jeść pastę z ciecierzycy i pomidorów?
Smarowidło polecane przez dietetyczkę dostarcza błonnika i białka. Zaspokaja uczucie głodu na długo i nie powoduje nagłych wahań poziomu glukozy we krwi. Jednocześnie usprawnia przemianę materii. Ułatwia spalanie kalorii oraz zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Warto zauważyć, że smarowidło zawiera również spore ilości żelaza i likopenu. Te dwa związki odgrywają niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Pierwszy odpowiada między innymi za transportowanie tlenu do tkanek, a drugi – wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizuje wolne rodniki, redukuje stan zapalny i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego oraz schorzeń o podłożu nowotworowym.
