Polacy rzadko po niego sięgają, a to błąd. Ten słodki owoc zimą wzmacnia serce, jelita i odporność

Zazwyczaj sięgamy po owoce, które są bardzo popularne. Jemy więc najczęściej jabłka, banany, gruszki czy pomarańcze. Większość osób lubi ich smak i wie, czego się spodziewać. Niestety przez to często pomijamy owoce, które są naprawdę pyszne, a do tego zdrowe. Mowa między innymi o kaki, które są teraz najsłodsze. Jeśli nigdy go nie jadłeś, to koniecznie musisz spróbować.

Jakie właściwości ma kaki?

Kaki charakteryzuje się wysoką zawartością antyoksydantów. Pomaga neutralizować wolne rodniki, które uszkadzają komórki, prowadzą do wielu chorób, a także przyspieszają procesy starzenia się skóry. Owoc ten może także korzystnie wpływać na profil lipidowy, a przez to zmniejszać ryzyko miażdżycy. Zawiera również flawonoidy, które poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych. Jest też bogaty w potas, który obniża ciśnienie krwi, co również wpływa na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Kaki to również świetne źródło błonnika pokarmowego, który nie tylko dobrze działa na serce, ale też poprawia pracę jelit, reguluje poziom cukru we krwi, a do tego sprawia, że jesteśmy dłużej syci. Odżywia też dobre bakterie jelitowe, co z kolei przekłada się pozytywnie na naszą odporność. Dodatkowo jedzenie kaki zwiększa przyswajalność żelaza, dlatego zaleca się je osobom, które borykają się z anemią.

Jak wybrać dobre kaki?

Żeby wybrać naprawdę smaczne kaki, musisz zwrócić uwagę na jego skórkę. Powinna być gładka, błyszcząca i jędrna. Kolor musi być intensywny i jednolity. Wybieraj owoce bez plam, pęknięć czy zapadniętych miejsc.

Smak dojrzałego kaki jest bardzo słodki, dlatego będzie świetnym dodatkiem do wielu dań, na przykład owsianki czy smoothie. Można jeść je też po prostu jako smaczną przekąskę, na przykład zamiast niezdrowych i tuczących słodyczy. Możesz dodać je też do sałatek owocowych, przyozdobić nim ciasta, lody i inne desery. Ten owoc dobrze smakuje też połączony z serami, między innymi fetą. Możesz przygotować z niego też konfiturę czy mus i wykorzystać do nadziewania naleśników. Jeśli masz ochotę na nieco więcej eksperymentów, połącz je z mięsem. Ciekawą propozycją jest również zrobienie carpaccio z kaki.

