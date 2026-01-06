Wysypiasz się, a energii wciąż brak? Kardiolog mówi, co naprawdę ją zabiera

„Nie mam siły”. To zdanie, które zwykle słyszą lekarze w swoich gabinetach. Często spotyka się z nim również kardiolog Anna Bartusiak-Chatys, nawet od bardzo młodych osób. Specjalistka postanowiła podzielić się w sieci kilkoma radami na temat tego, co zrobić, by odzyskać energię. Zwróciła przy tym uwagę, na to, jak ważną rolę w całym tym procesie zajmuje odpowiednia dieta.

Co jeść, by odzyskać energię?

Energia, jak zauważa ekspertka, nie jest żadną magiczną mocą, ale efektem pracy całego organizmu. Na jej poziom wpływa wiele czynników – począwszy od jakości i długości snu, poprzez funkcjonowanie układu nerwowego, aż po działanie mitochondriów, hormonów i układu pokarmowego.

Każda komórka naszego ciała posiada małe centra energetyczne – mitochondria. Mitochondria produkują ATP – paliwo każdej komórki. Gdy ich praca jest zaburzona, energia spada – wyjaśnia Anna Bartusiak-Chatys w jednym z wpisów na swoim blogu.

Wspomnianym zakłóceniom sprzyjają między innymi stany zapalne, niedobory witamin z grupy B, magnezu i koenzymu Q10. Przyczynia się do nich również dieta obfitująca w wysokoprzetworzone produkty spożywcze. W odzyskaniu energii pomóc może natomiast włączenie do jadłospisu:

zielonych warzyw , takich jak sałata, natka pietruszki czy kapusta,

, takich jak sałata, natka pietruszki czy kapusta, źródeł białka – kefiru, jogurtu naturalnego, maślanki oraz jajek,

– kefiru, jogurtu naturalnego, maślanki oraz jajek, „zdrowych” tłuszczów – oliwy z oliwek, awokado, orzechów,

– oliwy z oliwek, awokado, orzechów, pokarmów bogatych w antyoksydanty – między innymi zielonej herbaty, owoców jagodowych, granatu.

Warto stawiać na ciepłe posiłki i przyprawy wspierające trawienie (imbir, kurkuma, kolendra) oraz dbać o regularność [jedzenia – przyp. red.] – radzi kardiolog.

Jak mikrobiota jelitowa wpływa na zmęczenie?

Mikrobiota jelitowa ma ogromny wpływ na poziom energii, choć wciąż bywa niedoceniana. To właśnie w jelitach powstaje część neuroprzekaźników odpowiedzialnych za koncentrację, nastrój i odczuwanie witalności, a zaburzenia pracy tych narządów sprzyjają rozwojowi przewlekłego zmęczenia.

Dieta uboga w składniki odżywcze, a także spożywanie dużych ilości cukrów prostych, alkoholu i żywności wysokoprzetworzonej nasilają stan zapalny i obciążają organizm, który skupia się na „gaszeniu pożaru” zamiast regeneracji. Z kolei regularne sięganie po produkty bogate w błonnik (siemię lniane, pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane, kasze itp.) i kiszonki wspiera namnażanie się „dobrych” bakterii w układzie pokarmowym i utrzymanie stabilnego poziomu energii. Równie duże znaczenie dla niwelowania energii mają nasze codzienne nawyki. Chodzi między innymi o nawodnienie organizmu, jedzenie w spokoju bez „rozpraszaczy” uwagi czy zachowywanie przerw między posiłkami.

