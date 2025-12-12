Biedronka rozdaje w gratisie pyszne i zdrowe słodycze na święta. Polacy ustawiają się w kolejkach od rana

Słodycze i Boże Narodzenie często idą w parze. Jeśli nie zaopatrzyłeś się jeszcze w porcję słodkości na święta, to teraz masz ku temu świetną okazję. Biedronka przygotowała dla swoich klientów nie lada niespodziankę – sieć rozdaje za darmo pyszne łakocie. I to nie byle jakie, ale te „z górnej półki”. Zobacz, co warto włożyć do koszyka i dlaczego.

Jakie słodycze Biedronka rozdaje w gratisie?

Biedronka zorganizowała promocję na wszystkie słodycze marki Lindt. Warto zwrócić szczególną uwagę na gorzką czekoladę o zawartości kakao na poziomie 85 procent. Jest nie tylko pyszna, ale i zdrowa. Potwierdzają to, zarówno dietetycy, jak i przeprowadzone badania. Zawiera bowiem sporą ilość antyoksydantów – związków, które chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników. Zwalczają stany zapalne i spowalniają procesy starzenia. Zmniejszają widoczność zmarszczek. Poprawiają stan włosów i paznokci. Przyczyniają się też do redukcji ryzyka rozwoju wielu różnych chorób, między innymi schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Jak dostać za darmo słodycze Lindt w Biedronce?

Zasady promocji są banalnie proste – włóż do koszyka cztery dowolne słodycze marki Lindt, a przy kasie zapłacisz tylko za dwa z nich. Najtańsze spośród wybranych towarów otrzymasz gratis. Z oferty nogą skorzystać tylko członkowie programu Moja Biedronka, którzy posiadają specjalną kartę lub aplikację na telefon komórkowy. Sieć nałożyła na kupujących pewne ograniczenia. Nie można nabyć więcej niż 8 produktów na jedno konto lojalnościowe (w tym cztery gratis). Tyle wynosi limit dzienny. Akcja rabatowa trwa do niedzieli, 14 grudnia. W sumie masz szansę zgarnąć aż 24 opakowania słodyczy, które będą idealnymi upominkami na Święta.

Co jeszcze możesz kupić taniej w Biedronce?

Słodycze doskonale smakują w towarzystwie „małej czarnej”. Biedronka przeceniła wszystkie kawy rozpuszczalne marki Cafe d'Or. Jeśli kupisz dwa dowolne opakowania, za tańsze z nich zapłacisz o połowę mniej niż zwykle. Ta promocja – w przeciwieństwie do poprzedniej – nie ma limitu i jest skierowana do wszystkich klientów. Nie musisz posiadać karty ani aplikacji Moja Biedronka, by zaoszczędzić. Akacja kończy się w niedzielę, 14 grudnia 2025 roku.

