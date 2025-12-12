Kompot z suszu wychodzi gorzki? Też tak miałam, dopóki nie odkryłam, co psuje jego smak

Kompot z suszu to bardzo aromatyczny napój tradycyjnie podawany na Wigilię. Przyrządza się go na bazie suszonych owoców, takich jak morele, śliwki, gruszki i jabłka. Jego cudowny zapach często kojarzymy właśnie ze świąteczną atmosferą. Warto go pić, ponieważ nie tylko doskonale gasi pragnienie, ale też wspomaga trawienie. Można go podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno, ponieważ jest pyszny w każdej wersji.

Co zrobić, żeby kompot z suszu nie był gorzki?

Choć wiele osób zachwala kompot z suszu i bardzo się nim delektuje, to ja ten napój ze swojego dzieciństwa pamiętam jako coś znienawidzonego podczas świąt. Przyczyna była prosta: był on po prostu dość gorzki. Wtedy myślałam, że tak właśnie powinien smakować. Teraz, jako dorosła kobieta, wiem już, że moja mama podczas jego przygotowania popełniała jeden poważny błąd. Przed podaniem napoju nie usuwała z niego przypraw. Żeby nie stał się gorzki, trzeba po jakimś czasie wyjąć z niego goździki i laski cynamonu. W ten sposób unikniesz nieprzyjemnej goryczki. Jeśli z kolei używasz mielonego cynamonu – dodaj go na samym końcu, już po zagotowaniu wywaru.

Jeśli chcesz, żeby twój kompot z suszu wyszedł naprawdę obłędny w smaku, to koniecznie dodaj do niego odrobinę startej skórki z cytryny lub pomarańczy (bez białej warstwy od strony owocu). Wcześniej jednak dokładnie umyj owoce.

O czym pamiętać, robiąc kompot z suszu?

Do zrobienia tego napoju warto wybierać suszone owoce. Niektórzy stawiają na wędzone, jednak ich aromat jest znacznie bardziej charakterystyczny i nie każdy go lubi. Przez to wśród naszych wigilijnych gości może się znaleźć osoba, której nie zasmakuje taka wersja napoju. Staraj się też nie dosładzać tego kompotu – tak będzie zdrowiej, ale to nie wszystko. Suszone owoce już same w sobie są bardzo słodkie (znacznie bardziej od świeżych), a więc po prostu nie ma takiej potrzeby. Dodatek cukru może sprawić, że napój wyjdzie zbyt słodki. Jeśli będzie jednak taka konieczność, możesz użyć odrobiny miodu. Ale zrób to dopiero pod koniec gotowania i koniecznie wcześniej skosztuj wywaru.

Pamiętaj też, by robiąc kompot wigilijny, wybrać wystarczająco duży garnek. Musisz wziąć pod uwagę to, że owoce pęcznieją podczas gotowania. Nie musisz kupować wszystkich owoców osobno – możesz skorzystać też z gotowej mieszanki na kompot z suszu.

