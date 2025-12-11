Piły to codziennie przez 20 dni. Wyniki krwi pokazały efekt, którego badacze się nie spodziewali

Są takie nawyki, które wyglądają niepozornie, a jednak potrafią wywołać realne zmiany w organizmie. Gdy grupa kobiet zgłosiła się do krótkiego eksperymentu żywieniowego, nikt nie spodziewał się spektakularnych efektów — w końcu interwencja była niewielka, krótka i opierała się na produkcie, który zwykle nie cieszy się dużą popularnością. A jednak już po kilkunastu dniach badacze zauważyli sygnały, które zwykle pojawiają się dopiero po długotrwałych modyfikacjach stylu życia.

Co pokazał eksperyment?

W badaniu przeprowadzonym przez zespół ekspertów pod kierownictwem Mahsy Ghavipour wzięło udział 106 kobiet z nadwagą lub otyłością. Nie różniły się między sobą pod względem wieku czy nawyków żywieniowych. Ochotniczki podzielono losowo na dwie grupy. Pierwsza codziennie wypijała 330 mililitrów soku pomidorowego, a druga – zwana również kontrolną – otrzymywała jedynie wodę. Eksperyment trwał dokładnie 20 dni. Tyle czasu wystarczyło, by naukowcy zaobserwowali pierwsze efekty. Okazało się, że spożycie soku pomidorowego doprowadziło do istotnego zmniejszenia stężeń markerów stanu zapalnego we krwi, porównaniu z wartościami wyjściowymi (odnotowanymi przed rozpoczęciem eksperymentu).

Warto podkreślić, że wysoki poziom markerów stanu zapalnego jest powiązany z wyższym ryzykiem rozwoju insulinooporności, cukrzycy typu 2 czy chorób układu krążenia, choć takie powiązania wymagają dalszych badań.

Co ciekawe, w grupie kontrolnej – czyli tej, która piła tylko wodę – zaobserwowano wzrost niektórych markerów zapalnych. Należy przy tym przypomnieć o jednej istotnej kwestii – na początku dieta uczestniczek była taka sama. Naukowcy mają więc pewność, że odnotowane efekty wynikają wyłącznie z jednej zmiany wprowadzonej do jadłospisu. Chodzi oczywiście o włączenie do codziennego menu soku pomidorowego.

Dlaczego sok pomidorowy redukuje stan zapalny?

Swoje prozdrowotne właściwości sok pomidorowy zawdzięcza wysokiej zawartości likopenu — jednego z najsilniejszych antyoksydantów obecnych w przetworach pomidorowych. Likopen pomaga neutralizować wolne rodniki odpowiedzialne za wywoływanie oraz nasilanie stanów zapalnych. W soku pomidorowym znajduje się także witamina C, która wspiera mechanizmy obronne organizmu i pomaga w walce z wolnymi rodnikami.

