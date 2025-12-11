Najlepsze ciasto na pierogi robię metodą Karola Okrasy. Jest idealnie miękkie i nie pęka

Kuchnia zaczyna pachnieć mąką i grzybami, a przygotowania do świąt ruszają u mnie pełną parą. Długo szukałam receptury idealnej, testując wersje z jajkiem i bez, aż trafiłam na sposób mistrza, który całkowicie zmienił moje podejście do lepienia. Od kiedy stosuję ten przepis na ciasto na pierogi, ich lepienie i później jedzenie to czysta przyjemność.

Jak przygotować idealne ciasto na pierogi

Sekret tego przepisu tkwi nie tylko w dodatku masła, które nadaje aksamitną strukturę, ale przede wszystkim w technice zaparzania mąki. Zawsze pamiętam o kluczowej zasadzie: po wyrobieniu gładkiej kuli, przykrywam ją ściereczką lub miską i zostawiam na blacie na około 20–30 minut. To czas niezbędny, aby ciasto „odpoczęło” – gluten w mące pęcznieje i rozluźnia się, dzięki czemu masa staje się jedwabiście elastyczna, łatwo się wałkuje i nie kurczy przy wycinaniu krążków.

Przepis: Ciasto na pierogi Karola Okrasy Nie tylko dobrze się formuje, ale też świetnie smakuje. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 6 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 345 w każdej porcji Składniki 500 g mąki

250 ml wody

70 ml mleka

30 g masła Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówMąkę przesiejcie przez sito. Rozpuście masło w rondelku. Dodajcie do niego mleko i wodę. Następnie wymieszajcie całość i podgrzejcie. Zagniatanie ciastaCiepłą, a nawet gorącą miksturę dodajcie do mąki i zagniećcie jednolite ciasto.

Czym nadziać pierogi na wigilię

Skoro mamy już perfekcyjną, elastyczną bazę do pierogów, która nie pęka podczas lepienia i gotowania, warto zadbać o wnętrze godne uroczystej kolacji. W Wigilię najchętniej sięgam po absolutną klasykę, czyli farsz z kiszonej kapusty i suszonych grzybów leśnych, mocno doprawiony pieprzem i zeszkloną na złoto cebulką. Jeśli jednak szukasz urozmaicenia na świątecznym stole, to ciasto doskonale komponuje się również z farszem z wędzonego pstrąga lub łososia, a w wersji deserowej – z tradycyjną masą makową z dużą ilością bakalii i miodu lub serem. Postną wersję farszu zrobisz również z ziemniaków. I nie ma nic prostszego. Wystarczy, że użyjesz 600–700 g przepuszczonych przez praskę ugotowanych ziemniaków, 1 dużą cebulę, 2–3 łyżki masła lub oleju, majeranek, sól i pieprz.

