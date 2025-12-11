Najlepsze ciasto na pierogi robię metodą Karola Okrasy. Jest idealnie miękkie i nie pęka

Kuchnia zaczyna pachnieć mąką i grzybami, a przygotowania do świąt ruszają u mnie pełną parą. Długo szukałam receptury idealnej, testując wersje z jajkiem i bez, aż trafiłam na sposób mistrza, który całkowicie zmienił moje podejście do lepienia. Od kiedy stosuję ten przepis na ciasto na pierogi, ich lepienie i później jedzenie to czysta przyjemność.
Jak przygotować idealne ciasto na pierogi
Sekret tego przepisu tkwi nie tylko w dodatku masła, które nadaje aksamitną strukturę, ale przede wszystkim w technice zaparzania mąki. Zawsze pamiętam o kluczowej zasadzie: po wyrobieniu gładkiej kuli, przykrywam ją ściereczką lub miską i zostawiam na blacie na około 20–30 minut. To czas niezbędny, aby ciasto „odpoczęło” – gluten w mące pęcznieje i rozluźnia się, dzięki czemu masa staje się jedwabiście elastyczna, łatwo się wałkuje i nie kurczy przy wycinaniu krążków.
Przepis: Ciasto na pierogi Karola Okrasy
Nie tylko dobrze się formuje, ale też świetnie smakuje.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Czas gotowania
- 6 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 345 w każdej porcji
Składniki
- 500 g mąki
- 250 ml wody
- 70 ml mleka
- 30 g masła
Sposób przygotowania
- Przygotowanie składnikówMąkę przesiejcie przez sito. Rozpuście masło w rondelku. Dodajcie do niego mleko i wodę. Następnie wymieszajcie całość i podgrzejcie.
- Zagniatanie ciastaCiepłą, a nawet gorącą miksturę dodajcie do mąki i zagniećcie jednolite ciasto.
Czym nadziać pierogi na wigilię
Skoro mamy już perfekcyjną, elastyczną bazę do pierogów, która nie pęka podczas lepienia i gotowania, warto zadbać o wnętrze godne uroczystej kolacji. W Wigilię najchętniej sięgam po absolutną klasykę, czyli farsz z kiszonej kapusty i suszonych grzybów leśnych, mocno doprawiony pieprzem i zeszkloną na złoto cebulką. Jeśli jednak szukasz urozmaicenia na świątecznym stole, to ciasto doskonale komponuje się również z farszem z wędzonego pstrąga lub łososia, a w wersji deserowej – z tradycyjną masą makową z dużą ilością bakalii i miodu lub serem. Postną wersję farszu zrobisz również z ziemniaków. I nie ma nic prostszego. Wystarczy, że użyjesz 600–700 g przepuszczonych przez praskę ugotowanych ziemniaków, 1 dużą cebulę, 2–3 łyżki masła lub oleju, majeranek, sól i pieprz.
