Moje naleśniki na krokiety nigdy nie pękają. Kluczem jest jeden szczegół, o którym mało kto wie

Krokiety to u mnie punkt obowiązkowy wigilijnej kolacji. Delikatne ciasto naleśnikowe najczęściej wypełniam klasycznym farszem z kapusty i grzybów, bo to połączenie świątecznych smaków lubię najbardziej. Takie krokiety idealnie pasują też do czerwonego barszczu. Zanim zabierzesz się za smażenie naleśników na krokiety, sprawdź sztuczkę, dzięki której wychodzą najlepiej.

Jak przygotować idealne ciasto na krokiety

Większość osób robiąc ciasto naleśnikowe, sięga automatycznie po zimną wodę lub mleko prosto z lodówki. Ja jednak zmieniam taktykę, gdy w grę wchodzą naleśniki na krokiety, bo te muszą być wyjątkowo plastyczne. Cały sekret opiera się na dwóch filarach: skrobi i temperaturze płynu dodawanego do ciasta. Dodatek skrobi ziemniaczanej sprawia, że ciasto zyskuje na delikatności, natomiast kluczem do sukcesu jest wrzątek. Zaparzenie mąki gorącą wodą powoduje, że gluten „luzuje się”, dzięki czemu naleśniki po usmażeniu są miękkie, elastyczne i nie rwą się nawet przy ciasnym zwijaniu.

Przepis: Naleśniki do krokietów Placki wychodzą idealnie plastyczne, dzięki czemu krokiety nie pękają. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 90 w każdej porcji Składniki 2 szklanki mąki pszennej

2 łyżki skrobi ziemniaczanej

2 jajka (rozmiar L)

1 szklanka mleka

1 szklanka wrzącej wody

3 łyżki oleju rzepakowego

pół łyżeczki soli Sposób przygotowania Przygotowanie masy jajecznejW dużej misce roztrzepcie jajka z solą oraz mlekiem. Składniki powinny się dokładnie połączyć. Łączenie z mąkąDo masy jajecznej przesiejcie mąkę pszenną oraz skrobię ziemniaczaną. Całość zmiksujcie na gładką masę. Ciasto na tym etapie będzie bardzo gęste, ale tak ma być. Hartowanie wrzątkiemTo najważniejszy moment. Zmniejszcie obroty miksera i powolnym, cienkim strumieniem wlewajcie do ciasta wrzącą wodę, cały czas miksując. Dzięki temu jajka się nie zetną, a mąka zostanie odpowiednio zaparzona. Na koniec wlejcie olej i wymieszajcie, aby połączył się z ciastem. Odstawcie miskę na 15 minut, aby ciasto odpoczęło. SmażenieRozgrzejcie dobrze patelnię (pierwszy raz można ją lekko natłuścić, potem nie trzeba, bo olej jest w cieście). Wylewajcie cienką warstwę ciasta i smażcie z obu stron na złoty kolor. Usmażone placki układajcie w stos – dzięki temu dodatkowo zmiękną.

Idealne wypełnienie i dodatki do krokietów

Tak przygotowane placki są gotowe do faszerowania. Ponieważ zbliża się Wigilia, ja stawiam na klasykę: kapustę kiszoną z suszonymi podgrzybkami, mocno doprawioną pieprzem. Jednak te naleśniki są na tyle uniwersalne, że świetnie sprawdzą się też w wersji mięsnej (np. z gotowanym mięsem z rosołu) czy pieczarkowo-serowej. Po zwinięciu krokietów panieruję je w jajku i bułce tartej, a następnie smażę na złoto na maśle klarowanym – to nadaje im ten niepowtarzalny, świąteczny aromat.

