Polacy piją codziennie rano, a dietetycy łapią się za głowy. Sprawdź, czego unikać!

Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez pysznej, aromatycznej, a przede wszystkim doskonale pobudzającej kawy. Niektórzy gustują w „małej czarnej”, inni piją ją z mlekiem i cukrem. Jeszcze inni stawiają na gotowe mieszanki, czyli kawę 3 w 1. To popularny napój instant, który łączy w sobie kawę rozpuszczalną, mleko w proszku (lub śmietankę) oraz cukier. Taka kawa jest dzięki temu bardzo wygodna w przygotowaniu — wystarczy zalać zawartość saszetki gorącą wodą.

To jedna z najgorszych kaw

Dietetyk Michał Wrzosek przestrzega przed piciem takiej kawy. Zawiera ona duże ilości cukru, syrop glukozowo-fruktozowy i utwardzony olej palmowy. To właśnie one zajmują pierwsze miejsca na liście składników. Są jednak szkodliwe dla naszego zdrowia. Nadmiar cukru prowadzi do cukrzycy typu 2, chorób serca, a także zwiększa ryzyko otyłości. Trzeba również pamiętać o tym, że negatywnie wpływa na zdrowie jamy ustnej, sprzyjając powstawaniu próchnicy. Syrop glukozowo-fruktozowy, często stosowany jako tańszy zamiennik cukru, również może przyczyniać się do wymienionych schorzeń.

Z kolei utwardzony olej palmowy zawiera tłuszcze trans, które są szczególnie niebezpieczne – podnoszą poziom „złego” cholesterolu (LDL), obniżają „dobry” (HDL) i zwiększają ryzyko miażdżycy oraz chorób układu krążenia. Najlepiej więc sięgać po zwykłą kawę rozpuszczalną bądź parzoną i unikać niezdrowych dodatków.

Czy kawa wypłukuje magnez?

Często możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że kawa wypłukuje magnez. Odniosła się do tego dietetyczka Klaudia Dziaduch.

Jedno z badań pokazuje, że po przyjęciu 400 mg kofeiny w ciągu doby tracimy około 4 mg magnezu. Ale kawa też dostarcza nam magnezu – powiedziała.

Specjalistka zauważyła, że w kubku parzonej kawy znajduje się około 7 mg magnezu, a w espresso nawet 25 mg. Więc po wypiciu kilku porcji kawy te ilości tak naprawdę się zacierają, a bilans magnezu w naszym organizmie wychodzi „na plus”. Koniecznie sprawdź też, jaka kawa to klucz do długowieczności.

