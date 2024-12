Ta kawa to klucz do długowieczności. Dodaj do naparu 2 składniki, a wzmocnisz jego działanie

Stulatkowie z tak zwanych niebieskich stref piją kawę litrami. Najchętniej wybierają espresso. Sposób parzenia tej „małej czarnej” pozwala wydobyć z niej to, co najlepsze, czyli polifenole. To właśnie tym związkom napar w dużej mierze zawdzięcza swoje cenne właściwości. Chodzi przede wszystkim o spowalnianie procesów starzenia, wspieranie odporności i ochronę przed chorobami, które są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie (miażdżycą, zawałem serca, udarem mózgu itp.). Okazuje się, że można wzmocnić prozdrowotne działanie napoju. Zobacz, jak to zrobić.

Czym wzbogacić espresso?

Jeśli chcesz wzmocnić pozytywny wpływ espresso na organizm, dodaj do niego szczyptę kurkumy. Przyprawa dostarcza sporej dawki przeciwutleniaczy, obniża poziom glukozy we krwi. Wspiera też pracę układu pokarmowego. Wzmaga wydzielanie żółci, dzięki czemu ułatwia rozkład tłuszczów. Zapobiega powstawaniu złogów w drogach żółciowych. Łagodzi dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy mdłości. Co więcej, nasila termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła przez organizm. W efekcie zwiększa ilość wydatkowanej energii i przyspiesza spalanie kalorii, a w konsekwencji wspomaga utrzymanie szczupłej sylwetki i przeciwdziała otyłości.

Co jeszcze dodać do kawy, by wzmocnić jej właściwości?

Działanie espresso i kurkumy można „podbić”. Wystarczy dołączyć do wskazanego „duetu” jeszcze jeden składnik. Chodzi o odrobinę czarnego pieprzu. Zawarta w nim piperyna spowalnia rozkład „złotej przyprawy” w jelitach i zwiększa jej biodostępność, a tym samym wzmaga dobroczynny wpływ, jaki wywiera na tkanki.

Ile kawy można wypić w ciągu dnia?

Warto pamiętać, że „co za dużo, to niezdrowo”. Ta zasada dotyczy również kawy. „Mała czarna” spożywana w nadmiarze może zakłócić pracę organizmu i doprowadzić do powstania wielu problemów zdrowotnych. Chodzi między innymi o zaburzenia rytmu serca, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bezsenność, zaburzenia lękowe itp. Dlatego nie należy przesadzać z jej ilością. Eksperci zalecają, by pić nie więcej niż 3-4 filiżanki kawy dziennie.

