Dietetyk ostrzega: nie ma gorszego wyboru na śniadanie! Zobacz, czego unikać jak ognia

Wiele osób nie przywiązuje większej wagi do zdrowego komponowania swojego śniadania, traktując to raczej jako rutynowy obowiązek. W porannym pośpiechu sięgamy po szybkie i łatwe rozwiązania, jak płatki z mlekiem, kanapki, słodkie bułeczki, a często również bardzo popularną ostatnio owsiankę. Tymczasem dobrze zbilansowane śniadanie może znacząco wpłynąć na nasze samopoczucie, poziom energii i zdrowie metaboliczne.

Najgorsze śniadanie zdaniem dietetyka

Moim zdaniem najgorszym śniadaniem jest owsianka. Przyjęło się, że owsianka jest zdrowa — i oczywiście jest ku temu dużo powodów. Tylko teraz ta owsianka zrobiła się na tyle modna i na tyle instagramowa, że ludzie zaczęli robić z nią „dziwne wariacje” — podkreślił dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Zaznaczył, że płatki owsiane mają mnóstwo błonnika, który — jak ujął to ekspert — puchnie w żołądku i jelitach, i dzięki temu przez dłuższy czas nie odczuwamy głodu. Jednak wiele osób przygotowuje obecnie owsiankę, dodając do niej dużo różnych składników, które zawierają spore ilości cukru, węglowodanów i tłuszczów, natomiast mało białka. Ekspert zauważył, że z tego robi się bardzo energetyczny posiłek, pełen kalorii.

Trochę mitem jest to, że rano trzeba zjeść posiłek jak najbardziej energetyczny, żeby mieć energię. Nasz organizm działa tak, że jak wstajemy, to podnosi się nam poziom kortyzolu. On między innymi odpowiada za to, żebyśmy mieli odpowiedni poziom energii. Więc nie musicie dostarczać nie wiadomo ilu tych kalorii rano — podsumował ekspert.

Specjalista dodał też, by jeść wtedy, kiedy realnie czujemy głód, a nie wtedy, gdy „wybija dana godzina”.

Jaką owsiankę najlepiej jeść?

Dietetyk podsumował również, że jeżeli ktoś chce zjeść owsiankę na śniadanie, to poza płatkami owsianymi można dodać ewentualnie orzechy. Należy też jeść ją z wodą lub napojem roślinnym, na przykład migdałowym czy kokosowym.

Dlatego, że wtedy robi się wam posiłek bardziej tłuszczowy, a on będzie bardziej sycący i dłużej nie będziecie czuć głodu — powiedział.

Dodał jednak, że nadal dużym minusem będzie to, że nie dostarczymy do organizmu odpowiedniej ilości białka, co — zdaniem dietetyka — jest bardzo istotne rano.

Aby wzbogacić owsiankę w białko, warto dodać do niej produkty będące jego dobrym źródłem. Świetnym wyborem są jogurt naturalny lub skyr, które nie tylko zwiększają ilość białka, ale także nadają kremową konsystencję całej potrawie. Można też sięgnąć po odżywkę białkową, którą łatwo wmieszać do ciepłej owsianki. Dobrym dodatkiem będą także orzechy, nasiona (np. chia, siemię lniane) czy masło orzechowe, które dostarczają zdrowych tłuszczów. Koniecznie sprawdź też, czego nie dodawać do owsianki.

Czytaj też:

Czym zastąpić słodycze? Wypróbuj te pyszne i naturalne alternatywy. Twoje ciało ci podziękujeCzytaj też:

Myślisz, że płatki śniadaniowe to cukrowa bomba? Te z Biedronki pozytywnie zaskoczyły dietetyka