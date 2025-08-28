Dietetyk alarmuje: najzdrowszą część tego owocu wyrzucasz do kosza. Też to robisz?

Kiwi jest bardzo popularnym owocem w naszym kraju. Okazuje się jednak, że bardzo mało wiemy o jego właściwościach, a także o tym, w jaki sposób należy je spożywać. Niemal każdy z nas przed zjedzeniem obiera ten owoc, a to okazuje się dużym błędem. W ten sposób pozbawiamy go tego, co najlepsze dla naszego organizmu.

Błąd podczas jedzenia kiwi

Na instagramowym profilu „DietetykNieNaŻarty” opublikowano nagranie, które dotyczy bardzo popularnego owocu – kiwi. Okazuje się, że wiele osób popełnia poważny błąd podczas jego jedzenia.

Wyrzucasz najzdrowszą część kiwi do kosza. Wszyscy skupiają się na tym zielonym, soczystym wnętrzu, ale to, co chroni ten miąższ, czyli skórka, jest najbardziej odżywcze – powiedział specjalista.

Dietetyk wyjaśnił, że skórka zawiera więcej polifenoli niż sam miąższ, a polifenole to przeciwutleniacze, które chronią komórki, wspierają odporność i pomagają walczyć ze stanem zapalnym. Pamiętaj jednak, że zanim zjesz kiwi ze skórką, musisz je naprawdę bardzo porządnie umyć.

Jakie jeszcze właściwości ma kiwi?

Kiwi, poza bogactwem polifenoli, wpływa również na nasze samopoczucie. Badania dowiodły, że poprawia nasz nastrój oraz jakość i długość snu. To jednak nie koniec jego zalet – może także przyczyniać się do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu. Jedzenie tego owocu pozytywnie wpływa na układ pokarmowy, ponieważ wspomaga trawienie i zapobiega zaparciom. Ciekawostką jest, że kiwi aż dwudziestokrotnie przewyższa jabłko pod względem zawartości witaminy C. Zawiera również znaczne ilości witamin E i K, potasu oraz błonnika pokarmowego.

Jak wykorzystać kiwi?

Kiwi to owoc, który doskonale sprawdza się nie tylko jako samodzielna przekąska, ale też jako składnik wielu potraw. Świetnie komponuje się w owocowych sałatkach, dodając im orzeźwiającego smaku i koloru. Można z niego przygotować domowe smoothie, sorbety, dżemy czy musy. Idealnie pasuje również jako dodatek do owsianki. Ze względu na dużą zawartość potasu oraz szczawianów, zaleca się spożywanie maksymalnie dwóch sztuk kiwi dziennie. Jeśli chcesz, mogę też przygotować krótszą wersję tego tekstu lub wersję do publikacji w mediach społecznościowych.

