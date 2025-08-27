Chcesz szybciej schudnąć bez liczenia kalorii? Dietetyk: wprowadź te 3 nawyki i patrz, jak waga spada

Większość osób kojarzy odchudzanie z wyrzeczeniami: eliminacją ulubionych potraw, monotonnym menu i żmudnym liczeniem kalorii. Nic dziwnego, że wiele prób zrzucania nadprogramowych kilogramów kończy się fiaskiem. Jak temu zapobiec? Zamiast stosować kolejną restrykcyjną dietę, wprowadź do swojej codziennej rutyny parę banalnie prostych nawyków. To właśnie one, zdaniem dietetyczki Joanny Kryształ, są kluczem do sukcesu i skutecznej utraty wagi – bez presji, frustracji i efektu jo-jo. Możesz je wcielić w życie od zaraz, więc nie zwlekaj. Zacznij działać już dziś.

Komponuj posiłki zgodnie z zasadą „zdrowego talerza”

Zasada „zdrowego talerza”, o której w jednym ze swoich materiałów opublikowanych w sieci wspomina dietetyczka Joanna Kryształ, dotyczy komponowania codziennych posiłków. Jest bardzo łatwa do wdrożenia. Trzeba tylko pamiętać o odpowiednich proporcjach poszczególnych składników odżywczych. Połowę talerza powinny stanowić warzywa lub owoce, a jedną czwartą źródła białka, czyli na przykład kurczak, indyk, chudy nabiał, jajka, ryby lub rośliny strączkowe (fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, soja etc.). „Reszta” miejsca należy do produktów pełnoziarnistych, między innymi kasz, makaronów, ryżu czy chleba. Całość uzupełnij o niewielką ilość „zdrowych” tłuszczów. Wystarczy choćby łyżeczka oliwy z oliwek.

Taki zestaw to przepis na sycący posiłek pełny białka (minimum 20-40 g), błonnika i wartości odżywczych – podkreśla Joanna Kryształ w opublikowanym materiale.

Inne „zdrowe” nawyki wspierające odchudzanie

W odchudzaniu pomóc może również picie szklanki wody na około 30 minut przed planowanym posiłkiem. Ten prosty zabieg pozwala lepiej nawodnić organizm, a jednocześnie zapewnia większe uczucie sytości. W efekcie ogranicza liczbę przyswajanych kalorii wraz z pożywieniem. Bardzo istotne jest również – jak zaznacza specjalistka – powolne, uważne jedzenie. Wyłącz telewizor i komputer. Przestań przeglądać media społecznościowe w trakcie posiłku i odpowiadać na SMS-y czy e-maile. Skup się tylko na zawartości stojącego przed tobą talerza, smaku i teksturze poszczególnych produktów spożywczych. Dokładnie przeżuwaj każdy kęs, by mózg zdążył go zarejestrować i wysłać sygnał sytości we właściwym momencie.

Bo małe zmiany oznaczają wielkie efekty. A odchudzanie to nie rewolucja, a ewolucja i nie musisz gwałtownie zmieniać całej swojej diety, by osiągnąć cel – podsumuje ekspertka.

