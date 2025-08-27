Dietetyk: ten tłuszcz do smażenia jest najlepszy! Rzadko go używamy, choć bije inne na głowę

Smażenie jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik kulinarnych. Używamy jej przygotowując wiele różnych potraw – poczynając od jajecznicy, poprzez placki ziemniaczane i kotlety mielone, a na naleśnikach kończąc. Od tego, jaki tłuszcz trafia na patelnię zależy w dużej mierze wartość odżywcza danego posiłku. Dietetyk dr Bartek Kulczyński w jednym z nagrań opublikowanych w sieci radzi, jakiego produktu użyć, by nie zaszkodzić zdrowiu. Jego zdaniem tylko jeden wybór jest strzałem w dziesiątkę. Polacy jednak często o nim zapominają.

Najzdrowszy tłuszcz do smażenia zdaniem dietetyka

Dietetyk Bartek Kulczyński poleca, by smażyć na oliwie z oliwek ekstra vergine. Wiele osób wychodzi jednak z założenia, że ten tłuszcz nie nadaje się do przygotowywania dań „na ciepło”. Tymczasem jest lepszym wyborem niż większość olejów rafinowanych, jakie można znaleźć w sklepach i supermarketach.

Zawiera bardzo wysokie ilości przeciwutleniaczy w postaci polifenoli, które to chronią tłuszcz przed szkodliwym utlenianiem. Polifenole zwiększają stabilność oliwy. Mowa tu o związkach takich jak oleuropeina i oleaceina. Poza tym w oliwie znajdują się pewne ilości tokoferoli, czyli witaminy E, która również jest silnym przeciwutleniaczem – wyjaśnia ekspert.

Oliwa ekstra vergine ma też stosunkowo wysoki punkt dymienia (200 stopni Celsjusza). Mianem tym określa się najniższą temperaturę, w której tłuszcz zaczyna się rozpadać, traci swoje właściwości i tworzy niekorzystne dla organizmu substancje. Co więcej, wskazany produkt – jak podkreśla specjalista – składa się przede wszystkim z jednonienasyconych kawasów tłuszczowych. Ich zawartość sięga 73 procent. Jednocześnie nie znajdziemy w nich dużych ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (10 procent). Poza tym nie ma w niej ani krzty cholesterolu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że oliwa z oliwek najlepiej nadaje się do smażenia i stosowania „na zimno”. Trzeba przy tym pamiętać, by tłuszcz nie spędzał na patelni zbyt dużo czasu. Im będzie on krótszy, tym lepiej.

Inne polecane tłuszcze do smażenia

Dietetyk Bartek Kulczyński wskazuje, że dobrym wyborem jest również rafinowany olej z awokado. Cechuje go dobry profil kwasów tłuszczowych. Poza tym ma neutralny smak. Dzięki temu znajduje zastosowanie przy przygotowywaniu wielu różnych potraw. Nie zaleca się długotrwałego smażenia na tym tłuszczu, podobnie jak w przypadku oliwy z oliwek. Zdaniem eksperta warto też sięgać po olej słonecznikowy, ale wysokooleinowy („zwykły” w żadnym razie nie nadaje się do obróbki termicznej artykułów spożywczych). Wskazany produkt zawiera niemal 80 procent jednoniesyconych kwasów tłuszczowych.

