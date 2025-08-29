W Biedronce gigantyczna obniżka cen lodów i innych słodkości. Sprawdź szczegóły!

Najbliższy weekend, według aktualnych prognoz pogody, ma być naprawdę upalny. W takie dni marzymy przede wszystkim o lodach. Warto więc udać się do Biedronki, ponieważ teraz są one mocno przecenione. W doskonałych cenach kupicie też inne słodycze, warto więc zrobić zapasy.

Tanie lody w Biedronce

Do soboty (30 sierpnia) wszystkie lody na patyku i w rożku marki „Marletto” będzie można nabyć w ramach promocji „2 plus 2”. Oznacza to, że kupując cztery produkty, zapłacimy jedynie za dwa, a więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. Limit dzienny to maksymalnie 8 produktów (cztery gratis) na kartę Moja Biedronka. Oferta nie dotyczy jednak lodów w wielopakach (opakowania zbiorcze z lodami).

Pamiętaj, że lodów nie wolno rozmrażać i ponownie zamrażać, ponieważ może to prowadzić do rozwoju szkodliwych drobnoustrojów. Jeśli więc kupisz ten produkt w Biedronce, postaraj się jak najszybciej wrócić do domu i włożyć go ponownie do zamrażarki.

Słodycze w świetnej cenie

Z kolei aż do niedzieli (31 sierpnia) w naprawdę niskiej cenie możesz kupić też inne słodycze. Dotyczy to wszystkich ciastek marki „Milka” (110–185 g). Kupując jeden produkt, za drugi (tańszy) zapłacisz o 50 procent mniej. Limit dzienny to 8 opakowań (maksymalnie cztery gratis). Z kolei kupując wafelki orzechowo-mleczne „Bonitki” (8×25 g), drugi produkt dostaniesz za 1 zł. Limit dzienny jest taki sam jak przy ciastkach „Milka”.

Warto kupić również „Ptasie Mleczko”, ponieważ przy zakupie dwóch, za jedno opakowanie zapłacisz jedynie 14,99 zł. Limit dzienny wynosi cztery opakowania. Pamiętaj jednak, że nie należy spożywać zbyt dużych ilości cukru.

Wysoki poziom cukru może powodować stany zapalne w organizmie, co jest związane z wieloma chorobami przewlekłymi – czytamy na stronie gov.pl.

