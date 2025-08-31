Najlepsze i najgorsze kawy z Biedronki zdaniem dietetyka. Zobacz, które to „cukrowe bomby”!

Picie kawy to codzienny rytuał dla wielu osób na świecie, również w Polsce. Dla jednych to sposób na szybkie przebudzenie, dla innych – chwila relaksu i przyjemności. Istotne dla naszego zdrowia jest jednak to, jaką kawę wybieramy. Dietetyk Michał Wrzosek sprawdził, którą kawę najlepiej kupić w Biedronce, a jakiej zdecydowanie nie powinniśmy wkładać do koszyka z zakupami.

Najlepsze i najgorsze kawy z Biedronki

Jak wyjaśnił dietetyk, Cafe D'Or Cappuccino na pierwszym miejscu w składzie ma cukier i tylko 10 procent kawy. Z kolei Nescafe 2w1 to napój kawowy, który zawiera 20 procent kawy, ale za to dużo tłuszczu, a cukier ponownie występuje jako pierwszy na liście składników.

Godna polecenia jest za to kawa Cart D'Or Crema, ponieważ jest tak samo zdrowa jak kawa sypana, ma prosty skład i aromat, a do tego występuje w różnych smakach. Warto sięgnąć też po kawy marki „Biedronka”: Ethiopia Sidamo i Brasil Mogiana. Są to kawy ziarniste, 100 procent Arabica, o delikatnym smaku. Ekspert poleca także rozpuszczalną kawę zbożową – jest to produkt bezkofeinowy, ale zawiera gluten.

Tak samo jak ta z kofeiną, zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych – wyjaśnił specjalista.

Jakich dodatków do kawy unikać?

Niektóre popularne dodatki do kawy mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Warto więc je ograniczyć lub całkowicie wyeliminować. Przede wszystkim należy unikać sztucznych syropów smakowych, które często zawierają dużo cukru, konserwantów i sztucznych aromatów. Należy też uważać na nadmiar cukru – regularne jego dodawanie do kawy może prowadzić do problemów z wagą i poziomem glukozy we krwi.

Wstrzymaj się również od dodawania bitej śmietany czy tłustego mleka, ponieważ zawierają niezdrowe tłuszcze i są bardzo kaloryczne. Znacznie lepszym wyborem będą naturalne dodatki, takie jak między innymi cynamon, kardamon, gałka muszkatołowa czy miód.

