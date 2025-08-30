Zamień masło na to! Dietetyczka zdradza, co pysznego kupuje w Lidlu. Też spróbuj!

Podczas zakupów w supermarkecie rzadko zastanawiamy się nad wyborem między masłem a margaryną. Najczęściej kierujemy się przyzwyczajeniami smakowymi. Warto jednak czasem wrzucić do koszyka coś nowego — nie tylko jako ciekawe urozmaicenie menu, ale też dla większych korzyści zdrowotnych.

Kup to zamiast masła w Lidlu

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na YouTube nagranie, w którym podzieliła się z internautami swoim ulubionym zamiennikiem tradycyjnego masła do kanapek. Chodzi o produkt Finuu — połączenie masła, oleju rzepakowego, oleju z lnianki oraz maślanki.

Używam go do smarowania kanapek zamiast zwykłego masła — wyjaśniła specjalistka, dodając, że produkt ten zawiera 100% naturalnych składników.

Zobacz, jakie są jeszcze inne zdrowe zamienniki masła, które kosztują grosze.

Czy masło jest niezdrowe?

Niektóre osoby powinny ograniczyć spożycie masła. Może ono źle wpływać na ich zdrowie.

Masło, w przeciwieństwie do tłuszczów roślinnych, jest również źródłem cholesterolu. Z tego względu powinniśmy zrezygnować z jego spożycia, jeśli mamy zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi (szczególnie frakcji LDL) lub znajdujemy się w grupie ryzyka chorób kardiologicznych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

W starszym wieku zaleca się zwiększenie spożycia tłuszczów roślinnych, które zawierają duże ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wspierających funkcje poznawcze i sprawność umysłową.

Masło czy margaryna — co wybrać?

Wielu z nas zastanawia się, co jest zdrowsze: masło czy margaryna? Dietetyczka Kinga Ołdak w rozmowie z „Wprost” rozwiała ten dylemat:

Z punktu widzenia współczesnej dietetyki, margaryna w większości przypadków jest korzystniejszym wyborem dla zdrowia niż masło. Warto jednak pamiętać, aby wybierać margaryny miękkie/kubkowe (te w pudełkach), a nie margaryny twarde (te w kostkach) – wyjaśniła ekspertka.

