Chcesz żyć dłużej i zdrowiej? Te 4 niepozorne produkty działają jak naturalny eliksir

To, co jemy, może realnie wpłynąć na długość naszego życia. Wcale nie trzeba radykalnie zmieniać swoich nawyków. Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym na Instagramie nagraniu wyjaśniła, czy możliwe jest wydłużenie życia poprzez wprowadzenie do diety konkretnych produktów. Okazuje się, że owszem. Sposobem na to, żeby żyć dłużej i zdrowiej, jest regularne spożywanie „wielkiej czwórki”. Chodzi o gorzką czekoladę, zieloną herbatę, jabłka i jagody.

Dlaczego warto jeść gorzką czekoladę?

Zawiera polifenole, głównie flawanole, które poprawiają krążenie krwi, obniżają ciśnienie tętnicze i wspierają pracę serca. Mają także właściwości przeciwutleniające, chroniące komórki przed stresem oksydacyjnym – wyjaśniła ekspertka.

Co więcej, dzięki zawartości antyoksydantów, ciemna czekolada zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2. Wynika to z faktu, że zapobiega odkładaniu się lipidów i insulinooporności. Dodatkowo spożywanie takiej czekolady poprawia nastrój. Ta przekąska zawiera również kwas walerianowy, który może redukować stres.

Prozdrowotne właściwości zielonej herbaty

Kolejnym produktem, który na stałe warto wprowadzić do swojej diety, jest zielona herbata.

Bogata w katechiny, szczególnie EGCG (galusan epigallokatechiny). Działa przeciwzapalnie, wzmacnia układ odpornościowy, a także może wspierać spalanie tłuszczu i ochronę przed nowotworami – wyjaśniła profesor Stachowska.

Jej picie wspomaga też koncentrację i pamięć. Może również obniżać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dodatkowo jest bogata w silne antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki powodujące wiele chorób przewlekłych.

Jakie owoce jeść na długie życie?

Owocami, po które warto sięgać, by cieszyć się długim i zdrowym życiem, są jabłka.

Zawierają flawonoidy, zwłaszcza kwercetynę, która działa przeciwalergicznie i przeciwzapalnie. Regularne spożycie jabłek wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób serca i poprawą profilu lipidowego – zauważa ekspertka.

Specjalistka zachęca też do jedzenia jagód. Owoce te są pełne antocyjanów, które wspierają pamięć, funkcje poznawcze i zdrowie naczyń krwionośnych. Działają silnie antyoksydacyjnie i mogą wspierać profil glikemiczny, czyli pomagają w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy we krwi.

