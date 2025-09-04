Ta kremowa pasta zastępuje mi smalczyk. Dietetyczka: zdrowa, sycąca i błyskawiczna

Domowy smalec z cebulką i jabłkiem święcił triumfy w PRL-u. Dziś też cieszy się sporą popularnością. Niestety tradycyjna wersja tego przysmaku jest na ogół ciężkostrawna i kaloryczna Dlatego warto przygotować go w nieco lżejszej odsłonie, na przykład tej zaproponowanej przez dietetyczkę Anetę Korzeniecką. Niedawno wypróbowałam przepis udostępniony przez ekspertkę i powiem ci jedno – jej pasta to majstersztyk. Do złudzenia przypomina swojski smalczyk, choć nie znajdziemy w niej żadnych odzwierzęcych składników. Jest w pełni wegańska, a smakuje lepiej niż niejedno klasyczne smarowidło. Spróbuj, a nie pożałujesz. Możesz się nią zajadać bez wyrzutów sumienia i obaw o zdrowie.

Jak stworzyć wegański „smalec”?

Sekretem tej wyjątkowej pasty jest połączenie czterech łatwodostępnych i tanich składników, które większość osób ma w swojej kuchni – białej fasoli, jabłka, orzechów włoskich oraz cebuli. Nie dość, że smarowidło nie obciąża zbyt mocno domowego budżetu, to jeszcze jego przygotowanie jest banalnie proste. Nie wymaga specjalnych sprzętów ani umiejętności kulinarnych. Wystarczy zmiksować fasolę, posiekać orzechy, podsmażyć cebulkę i zetrzeć jabłko na tarce, a potem dokładnie wszystko wymieszać.

Możesz śmiało dorzucić do wegańskiego „smalcu” różne lubiane dodatki, między innymi zieleninę (koperek, natkę pietruszki etc.), pestki dyni albo słonecznika. Nie ograniczaj się wyłącznie do jednego zestawu składników. Eksperymentuj i puść wodze fantazji. „Pasta świetnie smakuje z ogórkiem kiszonym czy pomidorem”– podpowiada Aneta Korzeniecka.

Przepis: Pasta z fasoli na kanapki Smarowidło świetnie smakuje, syci i wzmacnia odporność. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 91 w każdej porcji Składniki 400 białej fasoli z puszki

2 cebule

jabłko

40 g orzechów włoskich Dodatkowo: oliwa do smażenia

przyprawy (sól, pieprz majeranek) Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówObierz i pokrój drobno cebule, a następnie podsmaż je lekko na oliwie. Umyj jabłko i zetrzyj na tarce razem ze skórką. Orzechy drobno posiekaj. Łączenie składnikówOdsącz fasolę z zalewy i opłucz pod bieżącą wodą. Zmiksuj ją w blenderze na gładką masę. Dodaj do niej pozostałe składniki. Dopraw całość solą i pieprzem (do smaku), a także czubatą łyżeczką majeranku. Pozwoli uniknąć wzdęć po zjedzeniu pasty. Dokładnie połącz wszystkie składniki. Podawanie pastyPastę możesz podawać z dowolnymi dodatkami na pieczywie, krakersach lub waflach ryżowych.

Dlaczego warto jeść wegański „smalec”?

Na korzyść tego smarowidła przemawiają nie tylko walory smakowe, ale przede wszystkim wartości odżywcze. „Ma bardzo dużo białka oraz niski indeks glikemiczny”– podkreśla ekspertka. Dzięki temu zapewnia uczucie sytości na długo i nie powoduje nagłych „skoków” stężenia glukozy we krwi. W efekcie zmniejsza ryzyko podjadania i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Co więcej, usprawnia przemianę materii i przyspiesza spalanie kalorii. W dodatku zawiera błonnik, który – jak zauważa dietetyczka – obniża cholesterol i doskonale wpływa na serce. Wspiera też pracę jelit. Reguluje rytm wypróżnień i przeciwdziała zaparciom.

