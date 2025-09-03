Sezonowy hit na zdrowie i dobry nastrój. Ten obłędny koktajl zrobisz w kilka minut

Jesienią bardzo lubię wykorzystywać w kuchni sezonowe owoce. Królują u mnie wtedy śliwki, gruszki i jabłka. Czasami jem je po prostu jako słodką przekąskę, ale często przygotowuję z nich też pyszne koktajle. Ostatnio odkryłam naprawdę smakowite połączenie, które jest nie tylko pyszne, ale też bardzo zdrowe.

Jak zrobić koktajl ze śliwkami? Prosty przepis

Koktajl ze śliwek, gruszek i kakao to zdrowa i niezwykle smaczna propozycja na lekką przekąskę, kolację lub śniadanie. Dojrzałe śliwki i gruszki nadają mu naturalnej słodyczy i aksamitnej konsystencji. Z kolei dodatek kakao sprawia, że ma on czekoladowy akcent. Taki koktajl jest bogaty w witaminy, błonnik pokarmowy oraz przeciwutleniacze, a do tego doskonale syci. Zrobisz go dosłownie w parę minut.

Przepis: Koktajl śliwkowy Ten koktajl smakuje naprawdę obłędnie, musisz spróbować! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 652 Składniki 500 g słodkich śliwek

1 gruszka

½ szklanki wody

1 łyżka kakao w proszku

1 łyżka masła orzechowego Sposób przygotowania Przygotowanie owocówUmyj i pokrój na mniejsze kawałki śliwki oraz gruszkę. Mieszanie składnikówUmieść owoce w kielichu blendera, wlej wodę. Dodaj kakao i masło orzechowe. Całość zblenduj.

Można go przygotować z dodatkiem mleka roślinnego lub jogurtu, aby uzyskać jeszcze bardziej kremową konsystencję.

Dlaczego warto jeść śliwki?

Śliwki należą do jednych z najbardziej popularnych owoców w naszym kraju. W zależności od odmiany ich kaloryczność wynosi 30–60 kcal/100 g. Najwięcej substancji prozdrowotnych, głównie polifenoli, znajduje się w skórce tych owoców (nawet pięć razy więcej niż w miąższu!), dlatego najlepiej ich nie obierać. Śliwki mają właściwości przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe i przeciwzapalne.

Spożycie śliwek (zwłaszcza suszonych) może obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL u dorosłych. Poprawiają także metabolizm glukozy i regulują częstotliwość wypróżnień. Te owoce wspomagają trawienie i pomagają regulować pracę jelit, są także polecane przy problemach z zaparciami. Dostarczają witamin z grupy B, witaminy C oraz potasu.

Kakao, czyli zdrowy dodatek do koktajlu

Kakao jest nie tylko smacznym dodatkiem do różnych deserów, ale przede wszystkim produktem o dobroczynnych właściwościach dla naszego organizmu. Jest bogate w przeciwutleniacze, zwłaszcza flawonoidy, które mogą obniżać ciśnienie krwi i poprawiają krążenie. Zawiera także magnez, żelazo i potas – minerały ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ciekawostką jest też to, że kakao działa korzystnie na nasz nastrój, gdyż pobudza wydzielanie endorfin i serotoniny, nazywanych hormonami szczęścia. Koniecznie zobacz też, jak rozpoznać najzdrowsze kakao.

