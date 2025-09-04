Tylko teraz w Lidlu drugie jajka dostajesz gratis. Sprawdź, jakie mięso kupisz za grosze

Lidl często zaskakuje swoich klientów świetnymi promocjami. W najnowszej gazetce pojawiły się ciekawe oferty, dzięki którym można sporo zaoszczędzić. Choć cena obniżona o kilka złotych być może nie wydaje się dużą okazją, to przy częstych zakupach w skali miesiąca tworzy się z tego naprawdę spora suma, którą można później przeznaczyć na inne potrzeby lub po prostu przyjemności.

Tanie jajka w Lidlu

W tym popularnym supermarkecie tylko w czwartek (04.09.2025), drugą paczkę jajek dostaniesz całkowicie za darmo w ramach promocji „1 plus 1 gratis”. Chodzi o świeże jaja ściółkowe (wielkość M, klasa A). Cena poza promocją to 10,99 zł, a więc dokładnie tyle możesz zaoszczędzić, kupując tego dnia dwa opakowania jajek. Obowiązuje jednak limit – dwa opakowania gratis na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Surowe jajka można przechowywać w lodówce przez 4-5 tygodni, a więc jeśli masz miejsce w chłodziarce, to śmiało możesz zrobić zapas. Z kolei w temperaturze pokojowej (powyżej 20 stopni Celsjusza) będą świeże przez około tydzień.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

W tym tygodniu w Lidlu jest więcej atrakcyjnych ofert, z których warto skorzystać. Mowa między innymi o boczku XXL marki „Rzeźnik”, który możesz kupić aż 33 procent taniej. Cena przed obniżką to 17,99 zł, natomiast od czwartku do soboty (4-6 września) będzie kosztować 11,99 zł. Obowiązuje limit 3 kilo na kupon.

Jeśli zamierzasz jeszcze urządzić grilla, to kup kiełbasę śląską marki „Morliny” (dużą paczkę). Kupisz ją 63 procent taniej. Zamiast 2,69 zł zapłacisz jedynie 0,99 zł. Limit wynosi 4 kilogramy na paragon.

Pamiętaj, że mięso można mrozić, co pozwala na długotrwałe przechowywanie i zachowanie świeżości. Koniecznie sprawdź też, ile można trzymać mięso w zamrażarce. Większość osób popełnia błąd, przez który musi je wyrzucić.

