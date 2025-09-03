Fit deser w 5 minut? Ta kremowa przekąska sprawi, że zapomnisz o słodyczach ze sklepu

Smaczny i szybki deser, który sprzyja odchudzaniu? Wydaje się, że taki smakołyk nie istnieje. Słodkie przekąski zwykle kojarzą się z dodatkowymi kaloriami oraz poczuciem winy, które pojawia się po ich zjedzeniu. Jednak wcale nie musi tak być. Ten przysmak jest tego najlepszym dowodem. To uczta dla podniebienia. W dodatku syci, dodaje energii i obfituje w wartości odżywcze. A co najważniejsze – jego przygotowanie zajmie ci zaledwie kilka minut.

Jak zrobić szybki i zdrowy deser z 3 składników?

To jeden z najprostszych, a zarazem najzdrowszych deserów na świecie. Do jego przygotowania potrzebujesz tylko paru łatwo dostępnych składników. Wystarczą nasiona chia, jogurt naturalny i ulubione owoce. W tym przepisie wykorzystałam truskawki, ale możesz śmiało sięgnąć po inne przysmaki, na przykład banany, borówki amerykańskie, maliny, winogrona czy jabłka. Świetnie sprawdzą się również posiekane orzechy albo kawałki gorzkiej czekolady. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, co najbardziej lubisz.

Przepis: Fit deser z 3 składników Świetnie smakuje i sprzyja odchudzaniu. Spróbuj! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 120 w każdej porcji Składniki 200 g jogurtu naturalnego

2 łyżeczki nasion chia

dowolne owoce Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDo miseczki wsyp nasiona chia i zalej je jogurtem naturalnym. Dokładnie wymieszaj, aby równomiernie się rozprowadziły. Odstaw mieszankę na chwilę Dzięki temu nasiona zaczną pęcznieć, a przekąska zyska bardziej kremową konsystencję. Robienie deseruW tak zwanym międzyczasie umyj owoce. W razie konieczności obierz je ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Wykańczanie deseruPrzełóż jogurt do szklanek. Na wierzchu deseru ułóż owoce.

Wskazówka: Jeśli chcesz możesz dodać do deseru odrobinę naturalnego miodu albo słodzika, na przykład erytrytolu.

Dlaczego ten deser wspiera odchudzanie?

Jego siła tkwi w połączeniu jogurtu naturalnego i nasion chia. To właśnie ten duet odpowiada za odchudzające właściwości deseru. Dostarcza białka i błonnika. Przywołane składniki zapewniają długie uczucie sytości po posiłku. Usprawniają przemianę materii i przyspieszają spalanie kalorii. Jednocześnie zapobiegają dolegliwościom gastrycznym, takim jak na przykład zaparcia czy wzdęcia. Stabilizują stężenie glukozy we krwi, dzięki czemu zmniejszają ryzyko nagłych napadów głodu. Ta przekąska doskonale zaspokaja ochotę na słodycze. Gdy po nią sięgniesz, łatwo oprzesz się pokusie zjedzenia batoników, cukierków czy innych niezdrowych przysmaków.

