Ekspertka: wciąż wierzysz w te dietetyczne mity? Sprawdź, co naprawdę szkodzi twojej sylwetce

Mimo że mamy coraz większy dostęp do rzetelnych informacji, wiele osób nadal wierzy w dietetyczne mity, które nie mają uzasadnienia naukowego. Mogą one nie tylko utrudniać osiągnięcie wyznaczonego celu, ale też niekiedy negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Kluczowe jest, by skutecznie, ale przede wszystkim zdrowo dbać o swoją sylwetkę. Najpopularniejszym błędnym przekonaniom dotyczącym odchudzania przyjrzała się dietetyczka Natalia Chmielewska.

Czy cukier odpowiada za tycie?

Specjalistka zamieściła na swoim Instagramie wpis na temat mitów żywieniowych, w które nadal wierzy wiele osób. Pierwszy z nich to stwierdzenie, że trzeba wyeliminować z diety cukier.

To nie cukier, a nadmiar kalorii odpowiada za tycie. Możesz upiec jagodzianki lub zjeść batona. Mitem jest też, że cukier uzależnia lub jest „białą śmiercią”. Pamiętaj o zbilansowanym komponowaniu posiłków, a w kuchni używaj również słodzików, by obniżyć kaloryczność potraw – wyjaśniła ekspertka.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nadmiar cukru może prowadzić do otyłości, cukrzycy typu 2, chorób serca czy próchnicy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia spożycie cukru należy ograniczyć do 10% ogółu energii. Przy średnim zapotrzebowaniu kalorycznym dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal będzie to około 200 kcal, czyli 10–12 łyżeczek białego cukru, bo jedna łyżeczka to ok. 20 kcal (5 gramów) – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Inne mity dotyczące odżywiania

Ekspertka przedstawiła też inne fałszywe przekonania żywieniowe. Nieprawdą jest między innymi to, że podczas odchudzania trzeba pić wyłącznie wodę. Specjalistka zauważyła, że jej picie świetnie wpływa na nasz organizm, jednak możemy sięgnąć również po kawę, matchę, lemoniadę z owocami i erytrytolem, a nawet colę zero (która może pomóc zaspokoić ochotę na coś słodkiego). Należy jednak starać się ograniczać nadmierne dosładzanie lub używanie śmietanki. Są to tzw. puste kalorie, które nie dają uczucia sytości.

Błędnym przekonaniem jest również to, że trzeba jeść od razu po przebudzeniu. Dietetyczka przekonuje, że spożywanie śniadania ma szereg właściwości zdrowotnych, jednak nie musimy robić tego tuż po wstaniu z łóżka.

Pora, w której czujemy głód, jest bardzo indywidualna. Jeśli jednak masz chorobę refluksową żołądka, śniadanie (nawet drobne) zjedzone zaraz po wstaniu będzie dla ciebie korzystne."

Czy warto jeść produkty light?

Często można spotkać się z twierdzeniem, że w produktach light tłuszcz został zastąpiony cukrem. Czy to prawda? Ekspertka wyjaśnia, że większość nabiału typu light została przygotowana z mniej tłustego mleka i nie dodaje się do nich żadnych dodatkowych składników, by były „light”.

Czytaj składy produktów i porównuj wersję lekką z tradycyjną, by ocenić dany produkt – zachęca.

