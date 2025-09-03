Zamiast nudnej kanapki zrób dziecku to śniadanie do szkoły. Inne mamy będą pytać o przepis

Większość rodziców robi swoim dzieciom do szkoły klasyczne kanapki. Nie jest to jednak najbardziej wartościowe śniadanie, zwłaszcza jeśli używamy chleba pszennego i nie dokładamy do niego dużej ilości warzyw. Co więcej, taki posiłek szybko może znudzić się najmłodszym. Warto więc nieco poeksperymentować w kuchni. Spróbuj przygotować jogurtowe placuszki z jabłkami, a przekonasz się, że twoje dziecko przyniesie do domu pustą śniadaniówkę.

Pomysł na pyszne śniadanie do szkoły

Takie placuszki to doskonały pomysł na oryginalne śniadanie dla dziecka nie tylko dlatego, że wspaniale smakują. Ważne jest również to, że robi się je naprawdę szybko, a do ich przygotowania nie będziesz potrzebować wielu składników – większość z nich z pewnością masz już w swojej kuchni. Co więcej, placuszki są pyszne na ciepło, ale świetnie smakują także na zimno.

Przepis: Placuszki jabłkowe Te placuszki będą hitem w twoim domu, a dzieci na pewno poproszą o kolejne takie śniadanie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 165 w każdej porcji Składniki 1 szklanka mąki pszennej pełnoziarnistej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 i 1/4 szklanki jogurtu naturalnego

1 jajko

3 łyżki ksylitolu

1 łyżka stopionego masła

pół łyżeczki mielonego cynamonu

1 jabłko

olej do smażenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo miski przesiej mąkę oraz proszek do pieczenia. Dodaj jogurt, jajko, ksylitol, masło oraz cynamon. Całość porządnie wymieszaj. Przygotowanie jabłekObierz jabłka i zetrzyj na tarce. Dodaj je do ciasta. Smażenie placuszkówNa rozgrzany na patelni olej wyłóż małe porcje ciasta. Smaż z obu stron do zrumienienia.

Z czym jeść placuszki jabłkowe?

Placuszki jabłkowe fantastycznie smakują z różnymi dodatkami, które bez problemu spakujesz dziecku do śniadaniówki. Koniecznie posyp je odrobiną cynamonu – doskonale podkreśli smak jabłek. Do pudełka warto dodać pokrojone owoce, na przykład banany, winogrona czy borówki – będą zdrowym i kolorowym uzupełnieniem posiłku. Jeśli twoja pociecha lubi masło orzechowe, możesz także delikatnie posmarować nim placuszki. Takie domowe śniadanie da uczniowi energię na kolejne godziny w szkole.

Inne pomysły na śniadanie do szkoły

Aby urozmaicić codzienny jadłospis szkolny swojego malucha, możesz przygotować na przykład bananowe muffinki. Warto postawić na różnorodność, by dziecko chętnie sięgało po śniadanie. Kolejnym pomysłem jest zrobienie pysznego smoothie z jego ulubionych owoców. Dobrze sprawdzą się też naleśniki na zimno – na przykład z dżemem lub twarogiem.

Jeśli jednak twoje dziecko jest miłośnikiem kanapek, przygotuj je w zdrowy sposób, wybierając pełnoziarniste pieczywo. Możesz je urozmaicić, sięgając po pastę jajeczną lub hummus zamiast klasycznej szynki czy żółtego sera. Dobrym pomysłem są też tortille zawijane z serem i warzywami.

Czytaj też:

Twój brzuch potrzebuje tego rano! Dietetyczka poleca śniadanie, które działa jak miotełkaCzytaj też:

Słodziutkie, pełne antyoksydantów i niskokaloryczne. Zobacz, co poleca dietetyk