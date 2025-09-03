Biegnij do Lidla po makaron za grosz, cukier za darmo i tanie mleko. Trzeba się spieszyć

Promocje w dużych sieciach handlowych zwykle przyciągają uwagę tysięcy Polaków, ale nie każdy rabat to realna szansa na to, by zaoszczędzić. Tym razem Lidl przygotował oferty, obok których trudno przejść obojętnie. Mocno obniżył ceny popularnych i lubianych produktów spożywczych, które goszczą w wielu polskich kuchniach. Taniej możesz kupić teraz m.in. mleko, mięso, cukier czy makaron. Promocje kończą się w środę, 3 września 2025 roku. Masz więc niewiele czasu na zakupy.

Makaron za grosz w Lidlu? Sieć zaskakuje wyjątkową ofertą

Promocja obejmuje wszystkie makarony marki Combino sprzedawane w paczkach po 500 gramów. Możesz sięgnąć na przykład po spaghetti, fusilli („świderki”) czy penne rigate („rurki”). Jeśli włożysz do koszyka trzy dowolne produkty, za jeden z nich zapłacisz tylko jeden grosz. Rabat będzie dotyczył najtańszego spośród wybranych towarów. Pamiętaj, że sieć nałożyła na kupujących ograniczenia. Limit to 12 opakowań makaronu na paragon (w tym 4 za grosz).

Dobre mięso i mleko „za grosze” tylko z aplikacją Lidl Plus

Sieć obniżyła też ceny popularnego mięsa. Teraz możesz kupić ćwiartki polskiego kurczaka marki Rzeźnik 58 procent taniej niż zazwyczaj. Opakowanie o wadze jednego kilograma kosztuje tylko 4 złote i 99 groszy (zamiast niespełna 12 złotych). Z rabatu skorzystasz jednak tylko wtedy, gdy aktywujesz specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanujesz ją. Limit to 3 kilogramy mięsa na jeden kupon.

Jeśli masz na telefonie aplikację Lidl Plus, zapłacisz również mniej za mleko UHT 3,2% Twój Kubek marki Mlekovita. Na jeden karton wydasz zaledwie 1,85 zł, ale tylko przy zakupie 6 sztuk lub ich wielokrotności. Oszczędność jest spora, bo w „normalnych” warunkach za jedno opakowanie wskazanego nabiału trzeba zapłacić 3 złote i 99 groszy. Nie zapominaj, że sieć nałożyła na kupujących ograniczenia. Nie możesz nabyć więcej niż 12 litrów mleka na jeden aktywowany kupon.

Jak zdobyć cukier za darmo w Lidlu?

Sieć rozdaje za darmo biały cukier (kryształ) w ramach akcji „5+5 gratis”. Promocja obejmuje towary marek Polski Cukier oraz Kuchnia Lidla. Jest skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus, podobnie jak dwie poprzednie oferty. Obowiązuje też limit – 10 opakowań gratis na kupon. Regularna cena jednego kilograma cukru wynosi natomiast 2 złote i 89 groszy.

