To najzdrowsze mielone, jakie znam. Soczyste, pełne smaku i lekkie, a zrobisz je w 30 minut

Zastanawiasz się jak zrobić dietetyczne kotlety mielone? Bardzo prosto. Nie potrzebujesz do tego wielu produktów. Wystarczy, że sięgniesz po trzy składniki i wprowadzisz kilka drobnych zmian w klasycznej recepturze. Tylko tyle, a efekt zachwyci nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Gwarantuję, że gdy raz zrobisz te przysmaki, długo nie wrócisz do tradycyjnego przepisu. A kto wie, może całkiem z niego zrezygnujesz? Przekonaj się już dziś.
Jak zrobić dietetyczne kotlety mielone?
Zacznij od wyboru odpowiedniej „bazy” pod kotlety. Zamień wołowinę czy wieprzowinę na mięso z indyka. Jest niskokaloryczne, a w dodatku dostarcza sporych ilości białka oraz cennych związków. Zawiera między innymi potas, magnez, fosfor, żelazo i cynk, a także witaminy z grupy B. To doskonały wybór dla osób na diecie redukcyjnej. Już niewielka porcja syci na długo i zapobiega gwałtownym „skokom” stężenia glukozy we krwi. Dzięki temu zmniejsza ryzyko napadów głodu i podjadania między posiłkami. W rezultacie ułatwia kontrolowanie masy ciała.
Jeśli chcesz zrobić dietetyczne kotlety mielone, które nie obciążają żołądka i sprzyjają odchudzaniu, zrezygnuj też ze stosowania panierki, a patelnię czy piekarnik zamień na parowar lub garnek z wkładem do gotowania na parze. Taka forma obróbki termicznej jest najzdrowsza. Pozwala zachować wszystkie wartości odżywcze składników. Mięso nie traci na soczystości, a aromaty przypraw stają się intensywniejsze. Efekt? Delikatne, soczyste kulki, które rozpływają się w ustach.
Przepis: Dietetyczne kotlety mielone
Świetnie smakują i nie tuczą. Spróbuj!
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Czas gotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 200 w każdej porcji
Składniki
- 300 gramów mielonego mięsa z indyka
- 50 gramów parmezanu
- 1 jajko
Dodatkowo:
- ulubione przyprawy (opcjonalnie)
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówZetrzyj ser na tarce.
- Robienie masy na kotletyDo mięsa, dodaj jajko, ser i ulubione przyprawy. Wymieszaj wszystkie składniki. Dokładnie wyrób masę.
- Formowanie i gotowanie kotletówZwilż dłonie, nabieraj porcje mięsa i formuj kotlety dowolnej wielkości. Gotuj je ok. 20 minut w parowarze lub w garnku z wkładem do gotowania na parze. W połowie gotowania obróć kotlety na drugą stronę.
Z czym podawać zdrowe kotlety mielone?
Te kotlety mielone świetnie odnajdą się w towarzystwie wielu dodatków. Możesz podać je na przykład z kaszą gryczaną, ryżem lub ziemniakami. Nie zapomnij o surówce. Najlepiej sprawdzi się ta przygotowana z sezonowych, świeżych warzyw, na przykład papryki czy cukinii. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaserwować przysmaki razem z sosem, na przykład pomidorowym, koperkowym, pieczarkowym czy jogurtowym. Potraktuj te propozycje jako inspirację i postaw na dodatki, które najbardziej lubisz. Zachowaj jednak umiar i zdrowy rozsądek.
