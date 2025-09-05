Dietetyk ostrzega: to najgorsze źródła białka z Biedronki! Sprawdź, co lepiej kupować

Białko jest składnikiem, bez którego nasz organizm nie działa w sposób prawidłowy. Pełni funkcje transportowe żelaza i tlenu, a także warunkuje prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (wchodzi w skład przeciwciał). Gdy się zranimy, to właśnie białko pomaga nam w naprawie uszkodzonych tkanek. Tak naprawdę nie ma w naszym organizmie układu, którego działanie nie byłoby zależne od białka. Dlatego bardzo istotne jest, by wybierać produkty bogate w ten składnik. Dodatkowo, jeśli zjesz posiłek bogaty w białko, to dłużej nie będziesz odczuwać głodu. Ma to ogromne znaczenie między innymi podczas odchudzania.

Najgorsze źródła białka dostępne w Biedronce

Michał Wrzosek, specjalista od zdrowego odżywiania zauważył, że niektóre produkty dostępne w Biedronce mogą wyglądać na zdrowe, jednak w praktyce takie nie są. Mowa o wszystkich produktach proteinowych ze słodzikami – są to pianki, musy, desery, napoje. Dietetyk podał przykład puddingu proteinowego, który ma 20 g białka w jednej porcji. Należy jednak zauważyć, że skład takiego produktu nie jest dobry. Jest to artykuł wysoko przetworzony, który nie powinien być podstawą naszej diety.

Niestety wiele osób sięga po tego typu rzeczy codziennie. Tu baton proteinowy, tam pudding, tam jeszcze shake na drogę – powiedział ekspert.

Zawierają one też spore ilości słodzików, które jedzone w nadmiarze mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Niekorzystna jest także cena – takie produkty zazwyczaj są drogie i kosztują więcej niż te naturalnie bogate w białko.

Jakie źródła białka warto kupować?

Michał Wrzosek, w opublikowanym przez siebie nagraniu, wymienił też najlepsze źródła białka, jakie możesz kupić w Biedronce. Podpowiedział, które produkty naprawdę warto jeść, jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę. Z dobrym źródłem białka wiele osób słusznie kojarzy kurczaka. Najwięcej białka zawierają piersi z kurczaka – dostarczają aż 21,5 g białka w 100 g. W praktyce, aby spożyć 20 g białka, wystarczy porcja niecałych 100 g. Jak zauważa dietetyk, jest to zaledwie 91 kcal i koszt niecałe 3 zł.

Świetnym źródłem białka jest też tuńczyk w sosie własnym w puszce – ma 24 g białka i tylko 121 kcal w 100 g. Specjalista dodał, że ryby to także kwasy omega-3, witaminy D i B6 oraz składniki mineralne, takie jak selen, potas i magnez.

Regularne spożywanie ryb morskich bogatych w kwasy omega-3 może zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu chorób serca nawet o 36 procent – dodał ekspert.

Zauważył, że od czasu do czasu można sięgnąć po ryby w puszce, jednak nie należy robić tego zbyt często, ponieważ żywność konserwowana w puszkach może w niewielkich ilościach zawierać związki, które w nadmiarze są szkodliwe. Kolejnym dobrym źródłem białka jest łosoś. Dla przykładu – łosoś wędzony ma 19 g białka na 100 g ryby. „Klasykiem” bogatym w białko jest również twaróg – ma 17 g białka na 100 g. Można dostać go w kilku wersjach: chudej, półtłustej i tłustej.

Ja osobiście jestem fanem wersji półtłustej. Dlaczego? Bo po prostu lepiej smakuje, a zawartość tłuszczu w porównaniu do wielu innych serów i tak jest stosunkowo niewielka – powiedział dietetyk.

Do koszyka podczas zakupów warto również wrzucić skyr – ma 12 g białka na 100 g.

