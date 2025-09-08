Ta łyżeczka zmienia twoją kawę w bombę kaloryczną. Sprawdź, czym ją zastąpi

Niemal każdy z nas zaczyna swój poranek od kawy lub herbaty. Zazwyczaj dodajemy do nich różne słodziki, by poprawić smak tych napojów. Często jednak nie zwracamy uwagi na to, ile – pod względem kalorii – kosztuje nas ta odrobina słodyczy. Takie dodatki towarzyszą nam każdego dnia, a więc warto wiedzieć, które są najmniej kaloryczne. Z pewnością najbardziej istotne jest to dla osób, które są na diecie redukcyjnej.

Ile kalorii mają popularne słodziki?

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu wzięła „pod lupę” to, ile kalorii znajduje się w jednej łyżeczce słodzików, których używamy najczęściej. Wielu z was z pewnością będzie bardzo zaskoczonych. Okazuje się, że cukier zwykły, biały kryształ, ma 20 kcal. Cukier trzcinowy, który powszechnie uważany jest za zdrowszy, ma dokładnie tyle samo kalorii. Syrop klonowy ma 13 kcal. Specjalistka dodała, że jest to sok z drzewa (z klonów), a więc zawiera również bardzo dużo składników mineralnych. Ksylitol ma 12 kcal.

Najmniej kalorii spośród słodzików wymienionych przez Katarzynę Bosacką mają: stewia, czyli słodzik roślinny, oraz erytrytol. Nie zawierają bowiem żadnych kalorii.

One nie podnoszą poziomu cukru we krwi, no i są bezpieczne dla diabetyków, a więc w sumie najzdrowsze – podsumowała ekspertka.

Jakich kalorycznych dodatków do kawy unikać?

Czarna kawa sama w sobie ma znikomą liczbę kalorii, jednak różne dodatki mogą sprawić, że zmieni się w „kaloryczną bombę”. Najwięcej takich pustych kalorii dostarczają między innymi smakowe syropy – na przykład waniliowe czy karmelowe – które bardzo często są dodawane do tego napoju, zwłaszcza w kawiarniach. Wystrzegać należy się też tłustego mleka, śmietanki czy bitej śmietany. Również posypki czekoladowe podnoszą kaloryczność kawy. Jeśli chcemy, żeby była ona zdrowsza, a jej picie nie rujnowało naszej sylwetki, to znacznie lepiej jest wybierać naturalne przyprawy, takie jak cynamon czy kardamon.

