Nie sięgam już po słodycze. Ten napój poprawia humor i odporność, a nie rujnuje diety

Znasz to uczucie, kiedy po stresującym dniu jedyne, o czym marzysz, to coś słodkiego? Wiele osób w takiej sytuacji sięga po pierwszą lepszą przekąskę, jaką ma pod ręką, byle tylko poprawić sobie nastrój. Często ulga jest tylko chwilowa, a jej miejsce zajmują wyrzuty sumienia. Na szczęście wcale nie musi tak być. Wystarczy, że zamienisz przypadkowe słodycze na ten napój. Świetnie działa na nastrój, a jednocześnie doskonale rozgrzewa, co w chłodne, listopadowe dni bywa prawdziwym wybawieniem. W dodatku nie rujnuje diety. Zrobisz go z paru prostych i łatwo dostępnych składników. Recepturę na ten płynny przysmak poleca znana ekspertka.
Co pić na poprawę nastroju?
Humor najlepiej poprawia gorąca czekolada. Smakuje niczym deser w płynie, a jednocześnie ma mniej kalorii niż niejedno ciasto. Dostarcza przy tym sporej dawki magnezu, który odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Poprawia pamięć i koncentrację. Co więcej, pomaga w radzeniu sobie ze stresem i wewnętrznym napięciem. Udowodniono, że niski poziom tego pierwiastka w organizmie zwiększa ryzyko rozwoju depresji oraz zaburzeń nastroju.
Gorąca czekolada jest też źródłem flawonoidów. Związki te wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizują szkodliwą aktywność wolnych rodników. Redukują stany zapalne tkanek i chronią komórki przed uszkodzeniem. W dodatku wzmacniają układ odpornościowy w walce z infekcjami i bakteriami. Obniżają również prawdopodobieństwo wielu rozmaitych schorzeń, w tym chorób nowotworowych.
Jak zrobić gorącą czekoladę z przepisu dietetyczki?
Wystarczy połączyć poszczególne składniki napoju i roztopić je w garnku. Jeśli chcesz możesz dodać do niego trochę mleczka kokosowego. Wystarczą dwie lub trzy łyżki. Dzięki temu całość zyska oryginalny, kokosowy posmak. Zwróć uwagę na fakt, że ten napój – polecany przez dietetyczkę Michalinę Mróz – ma relatywnie niski indeks glikemiczny (22) oraz ładunek glikemiczny (7). Nie podnosi więc gwałtownie poziomu glukozy we krwi i nie powoduje nagłych napadów głodu. Zawiera sporo białka, które syci na długo i zmniejsza ryzyko podjadania. Można go pić nawet na diecie redukcyjnej.
Przepis: Gorąca czekolada
Ten napój świetnie smakuje, doskonale rozgrzewa i w dodatku poprawia nastrój. Poleca go dietetyczka.
- Kategoria
- Napój
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 1
- Liczba kalorii
- 321
Składniki
- 240 ml mleka 2% tłuszczu lub napoju roślinnego (bez dodatku cukru)
- 5 g ciemnego kakao w proszku (bez dodatku cukru)
- 30 g gorzkiej czekolady (minimum 70% kakao)
- cynamon i kardamon do smaku
Opcjonalnie:
- 10 g erytrytolu
Sposób przygotowania
- Szykowanie napojuWszystkie składniki przełóż do rondelka. Podgrzewaj, często mieszając, aż do rozpuszczenia się poszczególnych składników i uzyskania jednolitej konsystencji.
- Podawanie napojuPrzelej napój do kubka i posyp mielonym cynamonem oraz kardamonem.
Wskazówka: Ilość erytrytolu dopasuj do swoich preferencji smakowych. Nie musisz bazować na wartościach podanych w przepisie.
