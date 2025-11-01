Nie sięgam już po słodycze. Ten napój poprawia humor i odporność, a nie rujnuje diety

Znasz to uczucie, kiedy po stresującym dniu jedyne, o czym marzysz, to coś słodkiego? Wiele osób w takiej sytuacji sięga po pierwszą lepszą przekąskę, jaką ma pod ręką, byle tylko poprawić sobie nastrój. Często ulga jest tylko chwilowa, a jej miejsce zajmują wyrzuty sumienia. Na szczęście wcale nie musi tak być. Wystarczy, że zamienisz przypadkowe słodycze na ten napój. Świetnie działa na nastrój, a jednocześnie doskonale rozgrzewa, co w chłodne, listopadowe dni bywa prawdziwym wybawieniem. W dodatku nie rujnuje diety. Zrobisz go z paru prostych i łatwo dostępnych składników. Recepturę na ten płynny przysmak poleca znana ekspertka.

Co pić na poprawę nastroju?

Humor najlepiej poprawia gorąca czekolada. Smakuje niczym deser w płynie, a jednocześnie ma mniej kalorii niż niejedno ciasto. Dostarcza przy tym sporej dawki magnezu, który odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Poprawia pamięć i koncentrację. Co więcej, pomaga w radzeniu sobie ze stresem i wewnętrznym napięciem. Udowodniono, że niski poziom tego pierwiastka w organizmie zwiększa ryzyko rozwoju depresji oraz zaburzeń nastroju.

Gorąca czekolada jest też źródłem flawonoidów. Związki te wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizują szkodliwą aktywność wolnych rodników. Redukują stany zapalne tkanek i chronią komórki przed uszkodzeniem. W dodatku wzmacniają układ odpornościowy w walce z infekcjami i bakteriami. Obniżają również prawdopodobieństwo wielu rozmaitych schorzeń, w tym chorób nowotworowych.

Jak zrobić gorącą czekoladę z przepisu dietetyczki?

Wystarczy połączyć poszczególne składniki napoju i roztopić je w garnku. Jeśli chcesz możesz dodać do niego trochę mleczka kokosowego. Wystarczą dwie lub trzy łyżki. Dzięki temu całość zyska oryginalny, kokosowy posmak. Zwróć uwagę na fakt, że ten napój – polecany przez dietetyczkę Michalinę Mróz – ma relatywnie niski indeks glikemiczny (22) oraz ładunek glikemiczny (7). Nie podnosi więc gwałtownie poziomu glukozy we krwi i nie powoduje nagłych napadów głodu. Zawiera sporo białka, które syci na długo i zmniejsza ryzyko podjadania. Można go pić nawet na diecie redukcyjnej.

Przepis: Gorąca czekolada Ten napój świetnie smakuje, doskonale rozgrzewa i w dodatku poprawia nastrój. Poleca go dietetyczka. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 321 Składniki 240 ml mleka 2% tłuszczu lub napoju roślinnego (bez dodatku cukru)

5 g ciemnego kakao w proszku (bez dodatku cukru)

30 g gorzkiej czekolady (minimum 70% kakao)

cynamon i kardamon do smaku Opcjonalnie: 10 g erytrytolu Sposób przygotowania Szykowanie napojuWszystkie składniki przełóż do rondelka. Podgrzewaj, często mieszając, aż do rozpuszczenia się poszczególnych składników i uzyskania jednolitej konsystencji. Podawanie napojuPrzelej napój do kubka i posyp mielonym cynamonem oraz kardamonem.

Wskazówka: Ilość erytrytolu dopasuj do swoich preferencji smakowych. Nie musisz bazować na wartościach podanych w przepisie.

