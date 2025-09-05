Kardiolog zdradza sekret długowieczności. Wystarczą 3 filiżanki tej kawy dziennie – pijesz ją?

Kawa od lat budzi emocje. Jedni sięgają po nią kilkukrotnie w ciągu dnia – rano, po południu i wieczorem. Inni uważają, że picie „małej czarnej” szkodzi zdrowiu, podnosi ciśnienie krwi i źle wpływa na serce. Eksperci od lat badają wpływ tego napoju na organizm. Ostatnie lata przyniosły swoisty przełom. Portugalscy naukowcy wskazują – jak podkreśla dr Łukasz Koltowski – że „regularne spożywanie umiarkowanych dawek kawy zmniejsza śmiertelność z wszystkich przyczyn, co potwierdzają ponad 50 badań przeprowadzonych w różnych regionach geograficznych i wśród różnych grup etnicznych”. Nie każda „mała czarna” wydłuża jednak życie. Kluczem do długowieczności okazuje się konkretny rodzaj tego napoju.

Jaka kawa wydłuża życie?

Najkorzystniejszy wpływ na organizm wywiera espresso. Taka kawa zawiera bowiem największe ilości polifenoli, takich jak na przykład kwas chlorogenowy. To silny przeciwutleniacz, któremu przypisuje się wiele cennych właściwości. Chodzi między innymi o zwalczanie wolnych rodników, spowalnianie procesów starzenia czy redukowanie ciśnienia tętniczego. Co więcej, związek ten obniża stężenie glukozy i „złego cholesterolu”. Wykazuje też działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Wszystkie te czynniki sprawiają, że odgrywa ważną rolę w prewencji wielu niebezpiecznych schorzeń występujących w obrębie układu sercowo-naczyniowego, neurologicznego czy pokarmowego, również tych o podłożu nowotworowym. W efekcie wydłuża życie i poprawia jego jakość.

Osoby spożywające więcej kawy wykazywały młodszy wiek biologiczny w stosunku do swojego wieku chronologicznego – podkreślają portugalscy badacze w artykule „Impact of coffee intake on human aging: Epidemiology and cellular mechanisms”.

Spostrzeżenia poczynione przez portugalskich badaczy potwierdza również prof. Krzysztof J. Filipiak. „W sytuacji okazjonalnego spożywania kawy przeważają mechanizmy sprzyjające wystąpieniu zaburzeń rytmu serca, natomiast u osób, które spożywają kawę w sposób umiarkowany i regularny przeważają mechanizmy zmniejszające ryzyko arytmii” – zauważa ekspert w jednym z udostępnionych postów.

Ile kaw dziennie pić, by żyć dłużej?

Prof. Krzysztof J. Filipiak i dr Łukasz Koltowski podkreślają, że wymierne efekty przynosi picie trzech filiżanek napoju dziennie. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że mowa tu o czarnej kawie bez dodatków, takich jak na przykład mleko, cukier czy śmietanka. Te składniki mogą osłabić prozdrowotne działanie kawy, a niekiedy wręcz całkowicie je zniwelować, przynosząc skutek odwrotny od zamierzonego.

