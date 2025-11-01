Ten nietypowy czosnek działa jak tarcza dla serca. Lekarze potwierdzają: obniża ciśnienie i wzmacnia organizm

Każdy z nas słyszał o zbawiennych właściwościach czosnku. Mało osób wie jednak, że poza klasycznym czosnkiem istnieje też czosnek czarny. I nie, wbrew pozorom, nie jest on popsuty. Powstaje ze zwykłego, świeżego czosnku podczas procesu fermentacji. Ma więc taki sam rozmiar i kształt, różni się jednak barwą i właściwościami.

Czarny czosnek pomaga obniżyć ciśnienie

W czarnym czosnku zawartość przeciwutleniaczy jest aż cztery razy wyższa w porównaniu z czosnkiem zwykłym. Antyoksydanty chronią między innymi przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Taki czosnek pomaga lekko obniżyć ciśnienie tętnicze. Wynika to właśnie z jego właściwości przeciwzapalnych.

Potwierdziło to badanie pt. „Antihypertensive Effects of an Optimized Aged Garlic Extract in Subjects with Grade I Hypertension and Antihypertensive Drug Therapy: A Randomized, Triple-Blind Controlled Trial” przeprowadzone w 2023 roku. Naukowcy zaobserwowali istotną redukcję ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w grupie przyjmującej ekstrakt z czarnego czosnku w porównaniu do grupy placebo. Warto jednak pamiętać, że czarny czosnek powinien być traktowany jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego, a nie jego zamiennik.

Jakie jeszcze właściwości ma ten czosnek?

W profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych istotne jest również to, że czarny czosnek pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Zawarte w nim związki siarkowe, takie jak S-allilocysteina, wspierają utrzymanie prawidłowego stosunku „dobrego” cholesterolu HDL do „złego” LDL. Regularne spożywanie czarnego czosnku może ograniczać odkładanie się złogów tłuszczowych w naczyniach krwionośnych, co zmniejsza ryzyko miażdżycy, zawału serca i udaru mózgu. Dodatkowo substancje bioaktywne w nim obecne pomagają stabilizować poziom trójglicerydów i poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych.

Wyższe stężenie antyoksydantów w tym rodzaju czosnku wspiera zwalczanie wolnych rodników, spowalniając procesy starzenia organizmu. To jednak nie wszystko — chroni komórki przed uszkodzeniami, dzięki czemu może zapobiegać wielu chorobom. Ma również właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, dlatego podobnie jak zwykły czosnek jest „naturalnym antybiotykiem” podczas przeziębienia. Wzmacnia również odporność, więc dobrze jest po niego sięgać w okresach wzmożonej zachorowalności. Może także pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi. Jest pozbawiony ostrego smaku i zapachu w porównaniu z czosnkiem surowym, co dla wielu osób stanowi dużą zaletę.

