Kochasz kawę? W Biedronce możesz mieć ją za pół ceny, ale tylko jeśli spełnisz ten warunek

Aromat „małej czarnej” budzi cię o poranku? A może sięgasz po filiżankę kofeinowego naparu w środku dnia, by dodać sobie energii? Nieważne, jakie są twoje rytuały związane z kawą. Jedno jest pewne – teraz możesz oddawać się tym przyjemnościom bez wyrzutów sumienia i obaw o nadwyrężanie domowego budżetu. Biedronka ma promocję na kawę. Obniżka cen jest spora, ale nie każdy z niej skorzysta. Sprawdź, czy się załapiesz.

Jaka kawa za pół ceny w Biedronce?

Akcja obejmuje wszystkie kawy marki MK Cafe. Możesz zaoszczędzić na zakupie wielu produktów, ale pamiętaj o pewnej istotnej kwestii – musisz włożyć do koszyka minimum dwa opakowania. Wtedy za jedno z nich zapłacisz 50 procent mniej niż zwykle. Rabat dotyczyć będzie tańszego spośród wybranych artykułów. Nie każdy jednak skorzysta z tej atrakcyjnej obniżki. Do grupy „uprzywilejowanych” należą członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka, czyli konsumenci dysponujący specjalną kartą lub aplikacją na telefon. Ich zdobycie nic nie kosztuje i nie powinno ci sprawić większych trudności. Pierwsze ze wskazanych udogodnień możesz odebrać przy kasie w każdym sklepie sieci, a drugie pobrać ze sklepu internetowego.

Przedstawiona promocja na kawę trwa do soboty 13 września 2025 roku. Masz dużo czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Nie zapomnij jednak, że Biedronka wprowadziła ograniczenia – limit dzienny. Wynosi on 4 opakowania (maksymalnie 2 paczki za pół ceny) na jedno konto lojalnościowe.

Gdzie najlepiej trzymać kawę?

Jeśli planujesz zakup większych ilości kawy, zadbaj o ich odpowiednie przechowywanie. Zmielone bądź całe ziarna najlepiej trzymać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła czy wilgoci. Najlepiej sprawdzi się próżniowy pojemnik albo ceramiczny słoik. Możesz też zachować oryginalne opakowanie. Upewnij się jednak, że jego zamknięcie jest szczelne. Dostęp powietrza sprawi, że kawa szybko straci swój niepowtarzalny aromat.

