Babcine kluski robię z 3 składników. Lekkie jak chmurka i gotowe w 10 minut

Moja babcia Gienia pozostanie dla mnie niedoścignionym wzorem kulinarnego kunsztu. Zawsze potrafiła wyczarować „coś z niczego”. Brała kilka prostych produktów, a parę chwil później na stole lądował pyszny posiłek, którego nie powstydziłaby się nawet najlepsza restauracja. Dziś pokażę ci jedno z jej popisowych dań. Jest tak pyszne, że każdy prosi o dokładkę. Doskonale syci, ale nie obciąża żołądka. W dodatku nie wymaga wiele pracy i nie nadwyręża domowego budżetu. Zrobisz je szybko z trzech tanich składników.

Popisowe danie babci Gieni

To prosty, ale obłędnie pyszny posiłek – kluski kładzione. Powstają z połączenia jajek, kefiru i mąki. Przedstawione „trio” doprawione niewielką ilością soli zachwyca smakiem i wręcz rozpływa się w ustach. Aż trudno uwierzyć, że z tych paru tanich składników można stworzyć coś tak pysznego. A jednak. Babcia Genia opanowała tę „sztukę” do perfekcji. Jak dotąd nikt nie zdołał jej dorównać. Choć nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych, by przygotować ten przysmak. Zawsze się udaje, ale tylko ona potrafi sprawić, że staje się naprawdę wyjątkowy. Może dlatego, że dodaje do niego jeszcze jeden sekretny składnik, którego próżno szukać w sklepach – szczyptę pasji i miłości.

Przepis: Kluski kładzione z 3 składników Sycą, świetnie smakują i nie wymagają wiele pracy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 342 w każdej porcji Składniki 250 ml kefiru

2 jajka

1,5 szklanki mąki Dodatkowo: sól do smaku Sposób przygotowania Szykowanie masy na kluskiWybij jajka do miski. Wlej kefir. Całość wymieszaj i połącz z mąką. Dodawaj ją partiami cały czas mieszając. Ciasto powinno być gęste, ale niezbyt kleiste. Ma samo „odchodzić” od łyżki. Gotowanie klusekW garnku zagotuj osoloną wodę. Za pomocą łyżki nabieraj porcje ciasta i kładź je na wrzątek. Gotuj około 2–3 minuty od momentu wypłynięcia klusek na powierzchnię.

Z czym podawać kluski kładzione?

Możesz śmiało podawać je na mnóstwo różnych sposobów, na przykład z podsmażonym boczkiem i zezłoconą cebulką, roztopionym masłem, startym serem albo kwaśną śmietaną. Jeśli wolisz bardziej dietetyczną wersję, sięgnij po jogurt naturalny typu greckiego lub islandzkiego. Świetnie sprawdzi się też zielenina, między innymi posiekana natka pietruszki. Ale to tylko kilka spośród wielu dostępnych wariantów. Kluski kładzione doskonale komponują się też z rozmaitymi sosami, między innymi pomidorowym, pieczarkowym, śmietanowym, musztardowym czy czosnkowym.

Czytaj też:

Zdrowsze niż mięsne, prostsze niż myślisz i gotowe w 15 minut. Te kotlety pokochasz od pierwszego kęsaCzytaj też:

Francuzki zajadają się serem i bagietkami, a nie tyją. Lekarka wyjawia, w czym tkwi ich sekret