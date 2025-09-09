Zdrowe drugie śniadanie do pracy lub szkoły w 5 minut? Dietetyczka zdradza swój patent

Drugie śniadanie to posiłek, który często pomijamy albo zastępujemy przypadkowymi przekąskami – słodkimi bułkami, batonikami, fast foodem etc. Efekt? Krótkotrwałe uczucie sytości i szybki spadek energii oraz koncentracji. A przecież istnieje sposób, by w kilka minut przygotować wartościową i pyszną przegryzkę z paru tanich i łatwodostępnych składników. Dietetyczka Katarzyna Woźniak pokazuje jak to zrobić. Szybko, prosto i bez większego wysiłku.
Jak zrobić wartościowe drugie śniadanie w 5 minut?
To banalnie proste. Wystarczy, że sięgniesz po tortillę i wypełnisz ją odpowiednimi dodatkami. Świetnie sprawdzą się świeże warzywa. Nie zapomnij też o źródle pełnowartościowego białka. Postaw na ser i rybę. Wszystkie składniki zawiń w placek i gotowe. Jeśli sięgasz po tortillę ze sklepu, pamiętaj o jednej bardzo ważnej kwestii – wybieraj produkty wysokiej jakości. Najlepiej wkładać do koszyka te z jak krótkim składem. Dobry wyrób nie powinien zawierać sztucznych barwników, stabilizatorów, emulgatorów, konserwantów czy wzmacniaczy smaku. Nie zapominaj, że do zrobienia prawdziwej tortilli potrzeba zaledwie czterech „elementów” – mąki, wody, oleju oraz odrobiny soli.
Przepis: Tortilla na drugie śniadanie
Sycąca, łatwa w przygotowaniu i pyszna.
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 5 min.
- Liczba porcji
- 1
- Liczba kalorii
- 290
Składniki
- 1 placek tortilli (najlepiej pełnoziarnisty)
- 2 łyżeczki serka śmietankowego
- 50 g szpinaku
- mały zielony ogórek
- 2–3 plasterki wędzonego łososia
- plasterek sera
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówUmyj ogórka i pokrój go na plasterki. Jeśli chcesz, możesz go wcześniej obrać. Umyj i osusz szpinak.
- Wypełnianie i zawijanie tortilliPosmaruj tortillę serkiem śmietankowym. Ułóż na niej szpinak, następnie plasterki wędzonego łososia, ser i plasterki zielonego ogórka. Złóż boki tortilli i dokładnie zwiń placek.
Z czym jeszcze można podać zdrową tortillę?
Doskonałym uzupełnieniem tortilli będzie sos. Możesz śmiało zdecydować się na przykład na dip jogurtowy. Nie obciąża żołądka i dostarcza stosunkowo niewielu kalorii. Jednocześnie świetnie smakuje. Stanowi też dodatkowe źródło białka. A to właśnie ten składnik zapewnia uczucie sytości i usprawnia przemianę materii. Udowodniono, że ma on najwyższy wskaźnik TEF. Jego trawienie i przyswajania zmusza organizm do wydatkowania większych ilości energii, co przekłada się na szybsze tempo spalania kalorii. Pamiętaj, by sos umieścić w osobnym pojemniku i polać nim tortillę dopiero na chwilę przed spożyciem. W przeciwnym razie przekąska rozmięknie i stanie się niesmaczna.
