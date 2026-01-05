Ten jogurt w Biedronce nie ma sobie równych. Dietetyczka wskazuje najlepszy wybór

Wybór jogurtu wydaje się prostą sprawą. Przynajmniej w teorii. W praktyce bywa różnie. Łatwo można się pogubić w „gąszczu” rozmaitych propozycji, zwłaszcza gdy nie mamy dużo czasu na zakupy i robimy je w pośpiechu. W efekcie do koszyka trafia produkt, który raczej nie powinien się tam znaleźć, a ten najlepszy zostaje na półce. Na szczęście możesz temu zapobiec. Skorzystaj z zakupowej „ściągawki” przygotowanej przez dietetyczkę Paulę Jamróz. Dietetyczka jasno wskazuje w niej, jaki jogurt w Biedronce zasługuje na miano najlepszego i dlaczego. Pamiętaj o nim podczas następnej wizyty w popularnej sieci. Organizm ci za to podziękuje.

Jaki jogurt z Biedronki poleca dietetyczka?

Specjalistka zdecydowanie poleca jogurt naturalny typu islandzkiego (skyr) marki Fruvita. Ma naprawdę krótki i prosty skład. Na jego etykiecie znajdziemy tylko dwa „elementy” – odtłuszczone mleko oraz kultury bakterii jogurtowych. Nie ma w nim żadnych aromatów, zagęstników, barwników czy słodzików. To nadal rzadkość, biorąc pod uwagę oferty dużych sieci handlowych.

W tego typu jogurcie jest około 2,5 raza więcej białka niż w zwykłym jogurcie naturalnym, dzięki czemu posiłek z tym jogurtem nasyci cię na dłużej – zauważa Paula Jamróz w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Warto podkreślić, że stugramowa porcja produktu dostarcza tylko 66 kcal. To dobra propozycja zwłaszcza dla osób na diecie redukcyjnej, które chcą schudnąć bez uczucia głodu. Białko nie tylko hamuje nadmierny apetyt, ale też przyspiesza tempo przemiany materii. Trawienie tego makroskładnika wiąże się bowiem z wydatkowaniem większych ilości energii przez organizm, choć oczywiście samo włączenie żywności bogatej w białko do jadłospisu nie spowoduje natychmiastowej utraty wagi. Liczy się również aktywność fizyczna i deficyt kaloryczny.

Jak wykorzystać skyr w kuchni?

Jogurt naturalny to jeden z najbardziej uniwersalnych produktów w kuchni. Sprawdza się nie tylko w roli samodzielnej przekąski. Znajduje też wiele innych ciekawych zastosowań. Z powodzeniem zastępuje śmietanę lub majonez. Możesz na nim przygotować lekkie sosy do sałatek, dipy do warzyw, chłodniki czy pasty kanapkowe. Skyr dobrze odnajduje się też jako dodatek do owsianek czy jaglanek, a także składnik naleśników, placków, ciast i innych deserów. Jak widać bez trudu włączysz go do swojego jadłospisu.

