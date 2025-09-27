Nie tylko na infekcje! Ten owoc chroni też przed miażdżycą i wspiera nerki. Wypróbuj sam!

Żurawina to nie tylko pyszna przekąska lub dodatek do herbaty albo deserów, ale też produkt niezwykle cenny dla naszego zdrowia. Właściwości lecznicze tego owocu znane są już od dawna. W Polsce sezon na nią przypada od września do listopada, czyli jesienią. To właśnie teraz warto korzystać z właściwości tych małych kuleczek o wielkiej mocy, jeśli chcesz kupić świeżą żurawinę. Śmiało możesz jednak spożywać także suszone owoce przez cały rok – bez problemu dostaniesz je w większości sklepów spożywczych.

Jakie właściwości ma żurawina?

Żurawina jest bogata w przeciwutleniacze i to właśnie głównie z tego powodu tak dobrze wpływa na nasze zdrowie. Zawiera między innymi flawonoidy, antocyjany i polifenole. Ma też dużo witaminy C, która jest niezwykle ważna dla naszej odporności. To również dobre źródło witaminy E – silnego przeciwutleniacza, który wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina ta wspomaga też prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Żurawina jest również nieocenionym wsparciem dla układu krążenia. Przyczynia się do zmniejszenia poziomu „złego” cholesterolu (czyli frakcji LDL) oraz trójglicerydów. Poza poprawą profilu lipidowego ma także działanie przeciwzapalne, co z kolei jest istotne w profilaktyce miażdżycy. Jej spożywanie przyczynia się również do obniżenia ciśnienia krwi.

Wpływ żurawiny na zdrowie układu moczowego

Najbardziej znaną właściwością żurawiny jest jednak zapobieganie infekcjom dróg moczowych. Jej regularne spożywanie chroni przed zakażeniami – obniża pH moczu, co blokuje rozwój bakterii. Wiele suplementów polecanych na tego rodzaju problemy bazuje właśnie na wyciągu z żurawiny. Dodatkowo owoc ten pobudza pracę nerek, co z kolei zwiększa częstotliwość oddawania moczu – a to również zapobiega infekcjom.

Jak wykorzystać żurawinę?

Suszoną żurawinę można jeść jako przekąskę. Świeża z kolei jest dobrym dodatkiem do jesiennej herbaty. Możesz też wykorzystać ją jako dodatek do mięs – idealnie pasuje do drobiu i dziczyzny. To również świetny składnik sałatek. Można z niej także zrobić konfitury, dżemy czy kompoty.

Ostrożność w spożywaniu żurawiny powinny jednak zachować osoby z kamicą nerkową lub predyspozycjami do niej. Owoce te zawierają szczawiany, które mogą przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych. Trzeba też pamiętać, że żurawina może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami przeciwzakrzepowymi, dlatego w takim przypadku konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

