Bosacka ostrzega: te parówki nie mają mięsa. Zobacz, jak wybrać dobre

Parówki to dobry pomysł na szybki i prosty posiłek. Ich przygotowanie jest banalnie proste i nie wymaga żadnych większych umiejętności kulinarnych poza zagotowaniem wody. Są odpowiednie na śniadanie lub kolację, jako samodzielny posiłek, ale dobrze sprawdzają się też jako dodatek do innych dań. To idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy szybko potrzebujemy zaspokoić głód, a nie mamy czasu na gotowanie.

Jakie parówki wybrać? Rady ekspertki

Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania opublikowała nagranie na Instagramie, w którym podpowiedziała, jak wybrać dobre parówki. Na samym wstępie zaznaczyła jednak, że przede wszystkim należy czytać etykiety. Zaprezentowała parówki z szynki marki „Kraina Wędlin”, które są dobrym wyborem. W ich składzie jest: mięso wieprzowe, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, cukier. To wszystko.

To jest parówka z szynki, przyzwoity skład, naturalne. Bez konserwantów, bez fosforanów – skwitowała ekspertka.

Jako kolejny przykład Katarzyna Bosacka podała parówki wędzone z kurcząt z Biedronki. Ich zakup zdecydowanie odradza ze względu na następujący skład: 55 procent stanowi mięso oddzielone mechanicznie, skóry z kurcząt, później jest woda, kasza manna, sól, skrobia, koncentrat białka sojowego, błonnik sojowy, psyllium, stabilizatory, itd.

A mięso oddzielone mechanicznie nie jest według prawa obowiązującego w Unii Europejskiej mięsem, jest odpadem, mieszaniną tkanki łącznej, chrzęstnej – wyjaśniła ekspertka.

O czym jeszcze pamiętać, kupując parówki?

Specjalistka apeluje, by zawsze, kupując parówki, sprawdzać skład, bo okazuje się, że w sklepach nadal można znaleźć takie, które wcale nie mają mięsa w składzie.

Pamiętaj, że dobra parówka powinna zawierać minimum 85–90 procent mięsa, a najlepiej, jeśli będzie to 100 procent. Niższa zawartość jest sygnałem, że produkt jest wypełniony innymi, tańszymi składnikami. Tak jak zauważyła Katarzyna Bosacka – unikaj parówek zawierających MOM (mięso oddzielone mechanicznie). Trzymaj się też zasady, że im krótsza lista składników, tym lepsza jakość. Dobre parówki to głównie mięso, woda, sól i naturalne przyprawy.

Jak można wykorzystać parówki?

Parówki świetnie sprawdzą się na przykład jako składnik domowych zapiekanek serem, warzywami i ziemniakami. Można je też pokroić i dodać do jajecznicy, omletu lub fasolki po bretońsku albo leczo. To też obowiązkowy element hot-dogów. Można je wykorzystać również do szaszłyków zamiast mięsa z kurczaka. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie parówek w cieście francuskim. Możesz zawinąć je także w naleśniki i podać z sosami, na przykład musztardowym, czosnkowym lub pomidorowym.

