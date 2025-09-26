Dietetyczka była zaskoczona: ten ketchup z Lidla ma tylko 40 kcal i ani grama cukru

Na sklepowych półkach stoją dziesiątki ketchupów. Wyglądają podobnie, ale niektóre są lepsze od innych. Na czele „stawki” wyróżnia się natomiast jeden produkt. Zdaniem dietetyczki Martyny Żmudy-Trzebiatowskiej najzdrowszym sosem jest ten, który można znaleźć w ofercie Lidla. Sprawdź, czy masz go w swojej kuchni.

Najlepszy ketchup w Lidlu zdaniem dietetyczki

Na pierwszy rzut oka ketchup łagodny marki DZIK może wydawać się zwyczajny – ot, kolejna butelka z czerwonym sosem. Wystarczy jednak rzucić okiem na jego etykietę, by zdać sobie sprawę z tego, że bardzo różni się od wielu propozycji dostępnych obecnie na rynku. Zawiera znacznie więcej pomidorów. Do wyprodukowania 100 gramów produktu użyto 220 g tych owoców. Na jego korzyść przemawia również prosty, krótki i – jak zauważa dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska – przyzwoity skład bez dodatku cukru. Nie znajdziemy w nim też sztucznych barwników, aromatów czy konserwantów. Niewątpliwą zaletą tego wyrobu jest także jego niska kaloryczność. Stugramowa porcja dostarcza jedynie 40 kcal, czyli o 63 procent mniej niż inne popularne sosy.

Nie ukrywam, ale miło się zaskoczyłam! – podkreśla specjalistka w materiale udostępnionym w sieci.

Nie przesadzaj z ilością ketchupu!

Ketchup DZIK może się pochwalić bardzo dobrym, ale nie idealnym składem – ze względu na obecność sukralozy oraz sporą ilość soli (1,6 g w stugramowej porcji). Te substancje spożywane w zbyt dużych ilościach mogą wywierać negatywny wpływ na organizm i sprzyjać występowaniu zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Jeśli jednak zachowamy umiar i zdrowy rozsądek nie będą stanowić większego zagrożenia. Dlatego opisywany sos pozostaje jednym z najlepszych wyborów, znacznie korzystniejszym niż produkty obfitujące w cukier i sztuczne dodatki.

