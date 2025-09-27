Bułeczki bez drożdży i jajek? Te robię w 10 minut, a smakują jak z najlepszej piekarni

Któż z nas nie marzy o ciepłych i pulchnych bułeczkach na śniadanie lub kolację? Nie trzeba biec do piekarni, by je zdobyć. Można zrobić to aromatyczne pieczywo w domu, i to w zaledwie kilka minut. To propozycja idealna dla osób, które nie mają na co dzień zbyt wiele czasu ani cierpliwości, ale nie chcą rezygnować z dobrego i zdrowego jedzenia. Jeśli jesteś jednym z nich, to czym prędzej zapisz sobie ten przepis, Z pewnością nie raz będziesz do niego wracać. Jest szybki i banalnie prosty, a przy tym pozwala na stworzenie obłędnie pysznych przysmaków. Zakochasz się w nich od pierwszego kęsa. Aż trudno uwierzyć, że powstają tylko z 4 składników.

Jak zrobić domowe bułeczki z 4 składników?

Jogurt to sekret tej receptury. Dzięki niemu ciasto nie potrzebuje drożdży. Jest miękkie, delikatne, puszyste i wilgotne. Nabiera też lekko kwaskowego smaku. Z kolei zastosowanie mąki orkiszowej sprawia, że zyskuje więcej wartości odżywczych, a zwłaszcza błonnika. Dzięki temu zapewnia uczucie sytości na długo. Włączenie bułeczek do jadłospisu pozwala więc w naturalny sposób zmniejszyć liczbę przyjmowanych kalorii i ograniczyć lub nawet całkiem wyeliminować zjawisko podjadania między posiłkami.

Samo przygotowanie ciasta jest banalnie proste. Zajmuje nie więcej niż 10 minut. Wystarczy połączyć poszczególne składniki. Możesz to zrobić za pomocą robota kuchennego. Potem wystarczy już tylko uformować bułeczki i wstawić do piekarnika.

Przepis: Bułeczki jogurtowe Sycą i świetnie smakują. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 110 w każdej porcji Składniki 500g jogurtu naturalnego

500g mąki orkiszowej

1 łyżeczka sody

2 łyżeczki soli Opcjonalnie: dowolne ziarna do posypania i inne lubiane dodatki Sposób przygotowania Robienie bułeczekPołącz wszystkie składniki. Z powstałej masy uformuj małe kulki. Jeśli chcesz, posyp je ulubionymi dodatkami. Umieść bułeczki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczenie bułeczekPiecz bułeczki przez około 25-30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (grzanie góra-dół, bez funkcji termoobiegu).

Jak urozmaicić bułeczki jogurtowe?

Ten przepis, dzięki swojej prostocie, daje kucharzowi duże pole do popisu. Możesz urozmaicić swoje bułeczki, dodając do nich ulubione składniki. Doskonale sprawdzą się wszelkiego rodzaju ziarna, na przykład mak, sezam, siemię lniane itp. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać też pestki dyni lub słonecznika. Opcji jest mnóstwo, a ogranicza cię jedynie wyobraźnia.

