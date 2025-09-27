Jesienne nowości z Biedronki pod lupą dietetyczki. Tylko jeden produkt ją zachwycił

Kiedy dni stają się krótsze i chłodniejsze, sklepowe półki wypełniają się produktami, które mają przypomnieć o najlepszych smakach jesieni. Biedronka również poszerzyła swój asortyment. W ofercie sieci znaleźć można kilka ciekawych propozycji, na przykład nową odsłonę popularnego wśród Polaków skyru. Brzmi dobrze, prawda? Ale czy wywiera równie pozytywny wpływ na zdrowie? Na to pytanie odpowiedzi udzieliła dietetyczka Zuzanna Zwolińska. Ekspertka wzięła „pod lupę” nie tylko jogurt, ale również inne jesienne nowości z Biedronki. Zobacz, czy warto włączać je do diety.

Jesienne nowości z Biedronki okiem dietetyczki

Pierwszy produkt, który oceniła specjalistka, to dyniowe chai latte marki Kruger. Niestety nie miała o nim najlepszego zdania. Wszystko przez jego dość kiepski skład. Stugramowa porcja dostarcza 418 kilokalorii i ponad 15 łyżeczek cukru. Produkt ten należy traktować raczej jako okazjonalną przyjemność. Jeśli sięgniemy po niego raz na jakiś czas, nic złego się nie stanie, ale włączenie go do diety na stałe może przynieść wiele negatywnych konsekwencji i szybko „odbić” się na zdrowiu. Trzeba pamiętać, że nadmiar cukru w codziennym jadłospisie sprzyja przybieraniu na wadze i występowaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy otyłość.

Kolejną jesienną propozycją Biedronki, którą oceniła dietetyczka, jest skyr marki Fruvita o smaku śliwki w czekoladzie.

To średni wybór. Choć ma prosty skład, to zawiera też dodatek cukru. Będzie jednak lepszym wyborem niż zwykły owocowy jogurt, bo w 100 gramach ma 92 kalorie, prawie 10 gramów białka i zero tłuszczu, ale najlepszym wyborem będzie skyr naturalny – podkreśliła Zuzanna Zwolińska w opublikowanym nagraniu.

Co warto kupić w Biedronce?

Dietetyczka najwyżej oceniła trzecią jesienną „nowość” z Biedronki, czyli napój owsiany Go Vege z cynamonem. Produkt ma prosty skład i jest fortyfikowany w witaminy i wapń. W 1000 mililitrach dostarcza tylko 53 kilokalorii. „Dobrze sprawdzi się jako dodatek do kawy czy owsianki, a jedno opakowanie kosztuje 7 złotych i 49 groszy” – zauważyła ekspertka. To jej zdaniem najlepszy jesienny produkt z Biedronki.

