Jesienią sięgam po te czerwone perełki. Wzmacniają serce i odporność, a efekt zaskakuje
Nalewka z głogu
Nalewka z głogu Źródło: Shutterstock / savitskaya iryna
Jesień jest świetnym momentem, by sięgnąć po naturalne wsparcie dla naszego zdrowia. Wśród rodzimych roślin szczególne miejsce zajmuje głóg, którego owoce skrywają cenne składniki. Zobacz, jakie dokładnie mają działanie.

Głóg od wieków był stosowany w medycynie ludowej, a dziś wiele z jego prozdrowotnych działań potwierdzają badania naukowe. Owoce dojrzewają jesienią, dlatego właśnie teraz możesz korzystać z dobrodziejstw tej rośliny.

Jakie właściwości ma głóg?

Owoce głogu są bogate w witaminę C, wspierającą prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. To szczególnie ważne o tej porze roku, gdy często dopadają nas infekcje. Zawarte w nich flawonoidy i inne przeciwutleniacze pomagają neutralizować wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i spowalniając procesy starzenia. Dodatkowo owoce wspierają trawienie i wykazują działanie uspokajające.

Głóg dobry dla serca

Głóg ma również właściwości, które korzystnie wpływają na pracę naszego serca. Zawiera związki takie jak flawonoidy i procyjanidyny, które wspomagają pracę mięśnia sercowego. Efektem tego jest lepsze dotlenienie serca i zwiększenie wydajności jego pracy. Spożywanie tych owoców pomaga także w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi.

Głóg przyczynia się również do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów. Zawiera także takie związki jak hiperozyd, rutyna, kwercetyna i witeksyna, które mają silne działanie przeciwutleniające, dzięki czemu wzmacniają naczynia krwionośne i chronią je przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Jest też bogaty w procyjanidyny – związki, które odgrywają dużą rolę w poprawie krążenia oraz zwiększeniu elastyczności naczyń krwionośnych. Warto więc zrobić jesienne przetwory z głogu, ponieważ ich spożywanie korzystnie wpłynie między innymi na twój układ krążenia.

Jak można wykorzystać głóg?

Jadalne są zarówno owoce, jak i liście, kwiaty głogu. Te pierwsze są jednak wykorzystywane znacznie częściej. Trzeba pamiętać, że nie należy ich spożywać na surowo. Można za to zrobić z nich pyszne dżemy, syropy, soki. Z głogu przygotujesz także kompot, nalewkę, marmoladę czy galaretkę. Ciekawym pomysłem jest dodanie go do innych przetworów, na przykład dżemu z jabłek. Nie tylko polepszy smak, ale też sprawi, że będzie jeszcze zdrowszy. Wcześniej owoce należy dokładnie umyć i usunąć z nich pestki.

Kto powinien uważać?

Niektóre osoby powinny jednak zachować ostrożność w przypadku spożywania głogu, ponieważ może on wchodzić w interakcje z lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne oraz lekami stosowanymi w leczeniu arytmii, niewydolności serca, dławicy piersiowej i nadciśnienia. Należy wcześniej skonsultować się z lekarzem. Dotyczy to także pacjentów ze zdiagnozowaną niewydolnością serca lub innymi poważnymi chorobami układu krążenia.

Uważać powinny także osoby z niskim ciśnieniem, ponieważ głóg ma działanie hipotensyjne i może dodatkowo obniżać ciśnienie. Unikać jego spożywania powinny również kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz dzieci poniżej 12. roku życia, gdyż brak jest badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w tej grupie.

