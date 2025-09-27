Jesienią sięgam po te czerwone perełki. Wzmacniają serce i odporność, a efekt zaskakuje

Głóg od wieków był stosowany w medycynie ludowej, a dziś wiele z jego prozdrowotnych działań potwierdzają badania naukowe. Owoce dojrzewają jesienią, dlatego właśnie teraz możesz korzystać z dobrodziejstw tej rośliny.

Jakie właściwości ma głóg?

Owoce głogu są bogate w witaminę C, wspierającą prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. To szczególnie ważne o tej porze roku, gdy często dopadają nas infekcje. Zawarte w nich flawonoidy i inne przeciwutleniacze pomagają neutralizować wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i spowalniając procesy starzenia. Dodatkowo owoce wspierają trawienie i wykazują działanie uspokajające.

Głóg dobry dla serca

Głóg ma również właściwości, które korzystnie wpływają na pracę naszego serca. Zawiera związki takie jak flawonoidy i procyjanidyny, które wspomagają pracę mięśnia sercowego. Efektem tego jest lepsze dotlenienie serca i zwiększenie wydajności jego pracy. Spożywanie tych owoców pomaga także w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi.

Głóg przyczynia się również do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów. Zawiera także takie związki jak hiperozyd, rutyna, kwercetyna i witeksyna, które mają silne działanie przeciwutleniające, dzięki czemu wzmacniają naczynia krwionośne i chronią je przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Jest też bogaty w procyjanidyny – związki, które odgrywają dużą rolę w poprawie krążenia oraz zwiększeniu elastyczności naczyń krwionośnych. Warto więc zrobić jesienne przetwory z głogu, ponieważ ich spożywanie korzystnie wpłynie między innymi na twój układ krążenia.

Jak można wykorzystać głóg?

Jadalne są zarówno owoce, jak i liście, kwiaty głogu. Te pierwsze są jednak wykorzystywane znacznie częściej. Trzeba pamiętać, że nie należy ich spożywać na surowo. Można za to zrobić z nich pyszne dżemy, syropy, soki. Z głogu przygotujesz także kompot, nalewkę, marmoladę czy galaretkę. Ciekawym pomysłem jest dodanie go do innych przetworów, na przykład dżemu z jabłek. Nie tylko polepszy smak, ale też sprawi, że będzie jeszcze zdrowszy. Wcześniej owoce należy dokładnie umyć i usunąć z nich pestki.

Kto powinien uważać?

Niektóre osoby powinny jednak zachować ostrożność w przypadku spożywania głogu, ponieważ może on wchodzić w interakcje z lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne oraz lekami stosowanymi w leczeniu arytmii, niewydolności serca, dławicy piersiowej i nadciśnienia. Należy wcześniej skonsultować się z lekarzem. Dotyczy to także pacjentów ze zdiagnozowaną niewydolnością serca lub innymi poważnymi chorobami układu krążenia.

Uważać powinny także osoby z niskim ciśnieniem, ponieważ głóg ma działanie hipotensyjne i może dodatkowo obniżać ciśnienie. Unikać jego spożywania powinny również kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz dzieci poniżej 12. roku życia, gdyż brak jest badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w tej grupie.

Czytaj też:

Dietetyk zdradza sekret zdrowych jelit. Zrób ten genialny koktajl z 4 składnikówCzytaj też:

Dietetyk zdradza 3 produkty z Biedronki, dzięki którym schudniesz bez wyrzeczeń