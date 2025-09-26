Dietetyczka zdradza swój ulubiony chleb. Sprawdź, czy masz tę „perełkę” w domu

Wbrew pozorom wybór pieczywa nie jest najłatwiejszym zadaniem. Sklepowe półki „uginają się” od różnych bochenków, których etykiety kuszą wizją wspaniałego smaku. Jak wśród tylu różnych produktów znaleźć te naprawdę wartościowe? Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć dietetyczka Paulina Hojdeczko. Wskazała, który chleb – jej zdaniem – zasługuje na miano najlepszego – nie tylko ze względu na dobry smak, ale przede wszystkim wysoką wartość odżywczą. Wybór specjalistki wiele osób może mocno zaskoczyć.

Najzdrowszy chleb zdaniem dietetyczki

Dietetyczka Paulina Hojdeczko poleca chleb bezglutenowy z pełnego ziarna. Jest dostępny w ofercie sieci Rossmann. Jeden bochenek o wadze 250 gramów kosztuje 11 złotych i 99 groszy, ale – jak przekonuje ekspertka – warto wprowadzić go do swojego jadłospisu, mimo wysokiej ceny.

Ma świetny skład – bez cukru, drożdży, mąki, sztucznych substancji. Ten bochenek jest zdecydowanie moim ulubieńcem. Szczerze polecam – podkreśla specjalistka w opublikowanym materiale.

Warto podkreślić, że w opisywanym chlebie rzeczywiście znajdziemy sporą ilość różnego rodzaju ziaren, takich jak na przykład pestki słonecznika czy siemię lniane. Warto podkreślić, że dostarcza ono wielu cennych związków, między innymi kwasów omega-3. Warunkują one prawidłowe funkcjonowanie organizmu na różnych poziomach. Obniżają poziom „złego cholesterolu”. Stabilizują stężenie glukozy we krwi i regulują pracę jelit, zapobiegając zaparciom. Dzięki nim chleb zyskuje nie tylko więcej wartości odżywczych, ale też lekko orzechowy posmak.

Czemu chleb z pełnego ziarna to dobry wybór?

Chleb polecany przez dietetyczkę obfituje w białko. Stugramowa porcja pieczywa dostarcza go aż 12 gramów oraz 20 gramów błonnika. Wysoka zawartość wspomnianych składników sprawia, że produkt zaspokaja uczucie sytości na długo. W efekcie zapobiega podjadaniu i wspomaga odchudzanie oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała. Śmiało mogą po niego sięgać osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, a także pasjonatów aktywności fizycznej. Trzeba bowiem pamiętać, że białko to jeden z najważniejszych materiałów budulcowych organizmu. Z jednej strony przyspiesza spalanie kalorii, a z drugiej – usprawnia proces regeneracji mięśni po wysiłku.

Czytaj też:

Kupujesz ten serek w Biedronce? Dietetyczka mówi jasno: lepiej uważajCzytaj też:

Dietetyk zdradza 3 produkty z Biedronki, dzięki którym schudniesz bez wyrzeczeń