W sezonie robię tylko ten makaron. Dr Cubała zdradza sekret ulubionego jesiennego obiadu

Kiedy dni robią się krótsze, a wieczory chłodniejsze, zaczynamy szukać w jedzeniu czegoś więcej niż tylko smaku. Potrzebujemy ciepła, a także odrobiny kulinarnej magii, która przywoła najlepsze wspomnienia i poprawi nastrój. Ten makaron doskonale wpisuje się w ideę „comfort food”. Jest kremowy, delikatny, a jednocześnie pełen charakteru. Potrafi zaskoczyć już od pierwszego kęsa. A wszystko za sprawą pewnego sezonowego produktu. Przysmak, który dziś chciałabym ci przedstawić, poleca dr Magdalena Cubała. Wspomniała o nim w jednym z materiałów opublikowanych w sieci. To – jak sama przyznała – jedna z jej ulubionych jesiennych potraw.

Jesienne „złoto” na talerzu, czyli makaron z sosem dyniowym

To danie jest nie tylko pyszne, ale też banalnie proste i szybkie, zwłaszcza gdy masz pod ręką gotowe purée z dyni. Jeśli nie, możesz je zrobić na własną rękę. Musisz tylko pokroić warzywo (a z botanicznego punktu widzenia owoc) na mniejsze kawałki, usunąć z nich gniazda nasienne, a następnie gotować całość do miękkości albo piec przez około 30-40 minut w 180-200 stopniach. Potem wystarczy już tylko obrać dynię ze skórki i zblendować na gładką masę.

Jeśli chcesz, możesz podać ten makaron z mięsnymi dodatkami, takimi jak na przykład boczek. Wystarczy, że podsmażysz mięso na patelni. Dodasz do niego ugotowany makaron, a całość wymieszasz z przygotowanym wcześniej sosem.

Przepis: Dyniowe spaghetti

Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 274 w każdej porcji Składniki 180 g makaronu pełnoziarnistego

150 g purée z dyni

2 żółtka

40 g parmezanu

sol, pieprz Opcjonalnie: 2-3 łyżki wody z gotowania makaronu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj makaron al dente. Następnie go odcedź. Nie wylewaj jednak wody z gotowania makaronu. Zetrzyj parmezan na tarce o drobnych oczkach. Robienie sosuW misce wymieszaj żółtka, parmezan i przyprawy. Dodaj purée z dyni i połącz składniki w blenderze. Łączenie składnikówUgotowany makaron przełóż z powrotem do garnka i postaw naczynie na minimalnym ogniu. Następnie wlej dyniowy sos i wszystko szybko wymieszaj. Jeśli jego konsystencja wyda ci się zbyt gęsta, dodaj wodę z gotowania makaronu. Podawanie makaronuMakaron podawaj z ulubionymi dodatkami, na przykład tartym parmezanem.

Dlaczego warto włączyć dynię do menu?

Dynia nie tylko świetnie smakuje. Ma też wiele wartości odżywczych. Znajdziemy w niej witaminy (A, C, E itp.) oraz minerały (między innymi potas, magnez, cynk, czy wapń). Co więcej, produkt ten zawiera mnóstwo beta-karotenu i błonnika. W efekcie wywiera niezwykle pozytywny wpływ na cały organizm.

Usprawnia pracę przewodu pokarmowego. Reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Jednocześnie zapewnia długie uczucie sytości po posiłku, obniża poziom „złego cholesterolu” i stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Poprawia również stan mikrobioty jelitowej, dzięki czemu pośrednio wzmacnia odporność. Co więcej, badania dowodzą, że błonnik odgrywa istotną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych, na przykład raka jelita grubego.

